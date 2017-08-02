ОНЛАЙН: Круглый стол «Выборы в областные и городские парламенты» Политика Видео Москва, , 13:11 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM началось тринадцатое заседание Экспертного клуба «Регион». В ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК. Эксперты обсудят выборы в областные и городские парламенты: ставки элит и вызовы для партий. В заседании принимают участие: Орлов Дмитрий Иванович (модератор) — Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук

Колеров Модест Алексеевич — Главный редактор ИА REGNUM

Туровский Ростислав Феликсович — Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук

Журавлев Дмитрий Анатольевич — Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук

Сучков Евгений Борисович — Директор Института избирательных технологий

Климанов Владимир Викторович — Директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук

Максимов Андрей Альбертович — Руководитель компании «Максимов консалтинг»

Загребной Юрий Леонтьевич — Главный редактор ИА «Моссовет»

Нейжмаков Михаил Игоревич — Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций

Данилин Павел Викторович — Исполнительный директор Центра политического анализа

Кузнецов Глеб Сергеевич — Заместитель директора Национального института развития современной идеологии

Тихонов Андрей Викторович — Эксперт Центра политического анализа

Еловский Дмитрий Сергеевич — Генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»

Григорьев Максим Сергеевич — Директор Фонда исследования проблем демократии

Шпунт Александр Владимирович — Директор Института инструментов политического анализа

Гусев Дмитрий Геннадьевич — Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group

Заславский Сергей Евгеньевич — Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук

Ханас Петр Дмитриевич — Директор Дальневосточного консалтингового центра

Калмыков Николай Николаевич — Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter , чтобы отослать информацию редактору.