ОНЛАЙН: Круглый стол «Выборы в областные и городские парламенты»

Москва, 2 августа 2017, 13:11 — REGNUM В пресс-центре ИА REGNUM началось тринадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».
В ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК. Эксперты обсудят выборы в областные и городские парламенты: ставки элит и вызовы для партий.
В заседании принимают участие:
- Орлов Дмитрий Иванович (модератор) — Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
- Колеров Модест Алексеевич — Главный редактор ИА REGNUM
- Туровский Ростислав Феликсович — Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
- Журавлев Дмитрий Анатольевич — Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
- Сучков Евгений Борисович — Директор Института избирательных технологий
- Климанов Владимир Викторович — Директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
- Максимов Андрей Альбертович — Руководитель компании «Максимов консалтинг»
- Загребной Юрий Леонтьевич — Главный редактор ИА «Моссовет»
- Нейжмаков Михаил Игоревич — Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
- Данилин Павел Викторович — Исполнительный директор Центра политического анализа
- Кузнецов Глеб Сергеевич — Заместитель директора Национального института развития современной идеологии
- Тихонов Андрей Викторович — Эксперт Центра политического анализа
- Еловский Дмитрий Сергеевич — Генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»
- Григорьев Максим Сергеевич — Директор Фонда исследования проблем демократии
- Шпунт Александр Владимирович — Директор Института инструментов политического анализа
- Гусев Дмитрий Геннадьевич — Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
- Заславский Сергей Евгеньевич — Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук
- Ханас Петр Дмитриевич — Директор Дальневосточного консалтингового центра
- Калмыков Николай Николаевич — Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС
Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».