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ОНЛАЙН: Круглый стол «Выборы в областные и городские парламенты»

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Москва, 2 августа 2017, 13:11 — REGNUM  В пресс-центре ИА REGNUM началось тринадцатое заседание Экспертного клуба «Регион».

В ходе заседания Экспертного клуба «Регион» состоится презентация доклада АПЭК. Эксперты обсудят выборы в областные и городские парламенты: ставки элит и вызовы для партий.

В заседании принимают участие:

  • Орлов Дмитрий Иванович (модератор) — Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», кандидат исторических наук
  • Колеров Модест Алексеевич — Главный редактор ИА REGNUM
  • Туровский Ростислав Феликсович — Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук
  • Журавлев Дмитрий Анатольевич — Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук
  • Сучков Евгений Борисович — Директор Института избирательных технологий
  • Климанов Владимир Викторович — Директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук
  • Максимов Андрей Альбертович — Руководитель компании «Максимов консалтинг»
  • Загребной Юрий Леонтьевич — Главный редактор ИА «Моссовет»
  • Нейжмаков Михаил Игоревич — Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций
  • Данилин Павел Викторович — Исполнительный директор Центра политического анализа
  • Кузнецов Глеб Сергеевич — Заместитель директора Национального института развития современной идеологии
  • Тихонов Андрей Викторович — Эксперт Центра политического анализа
  • Еловский Дмитрий Сергеевич — Генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»
  • Григорьев Максим Сергеевич — Директор Фонда исследования проблем демократии
  • Шпунт Александр Владимирович — Директор Института инструментов политического анализа
  • Гусев Дмитрий Геннадьевич — Председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group
  • Заславский Сергей Евгеньевич — Научный руководитель Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доктор юридических наук
  • Ханас Петр Дмитриевич — Директор Дальневосточного консалтингового центра
  • Калмыков Николай Николаевич — Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС

Клуб создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

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Выборы в России — 2017
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