Москва, 22 июля, 2017, 02:35 — ИА Регнум. Пожар произошёл в ночь на 22 июля в многоэтажном жилом доме на севере Москвы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Пожар

По информации ведомства, сообщение о возгорании в доме по адресу Бескудниковский бульвар, 55/2 поступило около 01:20 мск.

Как уточняется, пожар произошёл в одной из квартир на 8-м этаже 12-этажного здания. Огонь охватил также два балкона на 8-м и 9-м этажах. Общая площадь возгорания составила около 25 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены шесть человек», — сообщили в МЧС.

По данным пресс-службы, пострадавших в результате пожара нет.

Причина возгорания в настоящее время выясняется.

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