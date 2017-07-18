Челябинские пожарные получат бесключевой доступ в многоквартирные дома

Челябинск, , 20:31 — REGNUM Доступ в подъезды многоквартирных домов и под шлагбаумы на придомовую территорию получат челябинские пожарные с помощью IT-технологий, за счет интеграции систем безопасности в приложения, доступные представителям экстренных служб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Возможностью установки системы бесключевого доступа обладает один из интернет-провайдеров Челябинска, который способен технологически обеспечить подключения систем безопасности многоквартирных домов. Интеграцию для обеспечения доступа предполагается осуществить для домофонов, шлагбаумов и автоматических ворот, используемых в системе доступа жильцов к своим домам. Разработанное IT-приложение свяжет системы безопасности домов с Центральным пультом пожарной связи (ЦППС). Цель предоставления доступа — возможность доступа на придомовые территории, а также внутрь жилых домов в случае возникновения ЧС.

Разработать систему сподвигла необходимость получения оперативного доступа к жилым помещениям в экстренных случаях. В настоящее же время такой доступ затруднителен, что подвергает опасности жизнь собственников жилья. Нередки случаи. когда в ночное время, не получив доступ от жильцов, пожарные вынуждены вскрывать подъездные двери с помощью специнструмента, порой серьезно разрушая имущество.

Отметим, разработку IT-системы интернет-провайдер выполнит за свой счет, так как компания заинтересована в развитии IT-технологий концепции «Умный город». Это позволит фирме в дальнейшем внедрять более сложные системы, заручившись лояльностью обслуживаемых потребителей.

Напомним, по итогам международной промышленной выставки «Иннопром-2017», прошедшей в 9−12 июля 2017 года в Екатеринбурге, администрация Челябинска договорилась с германским концерном Siemens о разработке Стратегии развития мегаполиса с опорой на интеллектуальные электронные системы управления в различных сферах жизнедеятельности. Интерес мэрии касается технологий, позволяющих реализовать концепцию «умного города» (Smart City).

Добавим, в 2016 году в Челябинске было зарегистрировано 891 пожар, в 2015 году их было на 14% больше — 1036. Погибли в 2016 году 37 человек, в том числе ребёнок, в 2015-м жертвами пожаров стали 30 взрослых. За прошедший период 2017 года в Челябинске на пожарах погибли 20 человек. Большая часть гибели людей в огне происходит в жилом секторе, в многоквартирных и частных домах.