При пожаре в жилом доме в Китае погибли 22 человека

Чанша, Китай, , 13:01 — REGNUM По меньшей мере 22 человека погибли в результате пожара в жилом доме, расположенном в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает телеканал Jiangsu TV.

Пожар произошел утром 16 июля. На момент возгорания в доме находились более 20 человек.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, однако дом практически полностью сгорел.

Причина пожара устанавливается.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 22 человека. Ещё трое получили ранения.