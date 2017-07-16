Воскресенье, 16 Июля 2017 года
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При пожаре в жилом доме в Китае погибли 22 человека

Происшествия

Причина возгорания устанавливаются

Чанша, Китай, 16 июля 2017, 13:01 — REGNUM  По меньшей мере 22 человека погибли в результате пожара в жилом доме, расположенном в населенном пункте Юйшань близ города Чаншу. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает телеканал Jiangsu TV.

Пожар произошел утром 16 июля. На момент возгорания в доме находились более 20 человек.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание, однако дом практически полностью сгорел.

Причина пожара устанавливается.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 22 человека. Ещё трое получили ранения.

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Пожары в жилых домах