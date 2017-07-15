Суббота, 15 Июля 2017 года
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Высотный жилой комплекс сгорел на Гавайях

Происшествия

Погибли как минимум три человека

Гонолулу, США, 15 июля 2017, 07:49 — REGNUM  Пожар в высотном доме в Гонолулу (Гавайские острова, США) унес жизни как минимум трёх человек. Об этом сегодня, 15 июля, пишет издание Honolulu Star-Advertiser.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в столице Гавайев Гонолулу загорелся высотный жилой комплекс Marco Polo. Пожар вспыхнул на 26 этаже, а затем распространился на все здание.

На месте возгорания работают 60 сотрудников пожарной службы. Большинство жителей дома удалось эвакуировать.

По предварительным данным, в результате пожара погибли трое.

Два человека были госпитализированы с отравлением угарным газом. Остальным пострадавшим врачи оказали помощь на месте.

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Пожары в жилых домах