Высотный жилой комплекс сгорел на Гавайях

Гонолулу, США, , 07:49 — REGNUM Пожар в высотном доме в Гонолулу (Гавайские острова, США) унес жизни как минимум трёх человек. Об этом сегодня, 15 июля, пишет издание Honolulu Star-Advertiser.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в столице Гавайев Гонолулу загорелся высотный жилой комплекс Marco Polo. Пожар вспыхнул на 26 этаже, а затем распространился на все здание.

На месте возгорания работают 60 сотрудников пожарной службы. Большинство жителей дома удалось эвакуировать.

По предварительным данным, в результате пожара погибли трое.

Два человека были госпитализированы с отравлением угарным газом. Остальным пострадавшим врачи оказали помощь на месте.