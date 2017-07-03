Улан-Удэ, 3 июля, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Жителям Бурятии внезапно решили напомнить о бывшем руководителе региона Вячеславе Наговицыне.

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«Большое интервью» с «не так давно ушедшим из республики» Наговицыным анонсировал телеканал АТВ с пометкой «Только без политики». Вопросы Наговицыну планируют задать уже 6 июля.

Обращает на себя внимание тот факт, что интервью запланировано именно на то время, когда во всю идёт избирательная кампания по выборам нового главы Бурятии. Депутат Народного хурала от КПРФ Баир Цыренов считает, что это произошло не случайно.

«Во-первых, я думаю, что появление Вячеслава Наговицына в информационном поле так или иначе связано с предстоящей избирательной кампанией. В феврале 2017 года, руководствуясь принципом «своих не сдаём», Кремль поблагодарил его за работу, дал положительную оценку его деятельности и назначил нам нового руководителя — временного главу Бурятии Алексея Цыденова. Поэтому, учитывая принципы преемственности власти, Кремлю важно, в том числе, как-то нивелировать негативные моменты, связанные с деятельностью Наговицына, показать его с положительной стороны. Наверное, одной из положительных сторон экс-главы региона можно назвать то, что он мягкий человек, стиль руководства у него был достаточно свободным», — сказал парламентарий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Второй момент. Из достоверных источников есть информация, что после выборов Алексей Цыденов, если он победит, назначит Наговицына на должность сенатора от Бурятии. Поэтому, по моему мнению, всё происходит не просто так. Ведь в таких вещах просто ничего не бывает, тем более, какая ещё может быть необходимость в этом интервью?» — подытожил Баир Цыренов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года Вячеслав Наговицын, руководивший Бурятией с 2007 года, заявил о том, что досрочно уходит в отставку по собственному желанию. Он также отметил, что не намерен бороться за губернаторское кресло, хотя ранее в местных массмедиа звучала обратная информация. Наговицын также сказал, что решать его судьбу «будут вышестоящие товарищи».

Но, несмотря на то, что он неоднократно подчеркивал, что принял решение самостоятельно, некоторые эксперты сошлись во мнении, что решение о его отставке все-таки было инициировано Кремлём. Звучали версии, что он «с удовольствием избрался бы ещё на один срок», будь у него такая возможность.

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И эти версии возникла далеко не на пустом месте. Ведь тогда за весьма непродолжительный период времени решился вопрос об отставке еще ряда глав регионов. А точнее, в рамках целой серии плановых кадровых решений губернаторы ушли в отставку в Севастополе, Ярославской, Кировской, Калининградской областях, в Адыгее, Новгородской и Рязанской областях, Пермском крае, Карелии и Бурятии. Как сообщало ИА REGNUM, основными критериями для замены губернаторов для управления внутренней политики администрации президента (помимо приближающегося срока окончания полномочий главы региона) стали: экономическое положение субъекта РФ, социальное самочувствие региона, электоральные аспекты жизни региона.

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Врио главы Бурятии был назначен Алексей Цыденов, который до этого занимал пост заместителя министра транспорта РФ. В июне 2017 года он официально стал кандидатом от партии «Единая Россия» на должность главы республики. Также за кресло главы Бурятии изъявили желание побороться гендиректор ООО Игорь Пронькинов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), помощник депутата Госдумы Сергей Дорош (ЛДПР), гендиректор частного детского сада Юрий Базаржапов («Партия родителей будущего») и гендиректор одного из местных СМИ Батодалай Багдаев (Коммунистическая партия коммунисты России).