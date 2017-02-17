Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс

Москва, , 09:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими губернаторами Карелии, Бурятии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей. Об этом сообщает в пятницу, 17 февраля, пресс-служба Кремля.

Глава России поблагодарил ушедших в отставку губернаторов за проделанную в регионах работу, а также выразил надежду, что экс-руководители помогут своим преемникам освоиться на новых местах.

«Рассчитываю на то, что вы сделаете всё для того, чтобы помочь, поддержать ваших преемников в работе, за которую они сейчас берутся, — говорит российский лидер. — Надеюсь, что это тоже, как и в вашем случае, будет успешная работа, и люди это почувствуют в самое ближайшее время».

При этом Путин добавил, что ротация губернаторов в России является «естественным процессом».

«Ротация — это совершенно естественный процесс, само собой разумеющийся, — говорит президент. — Уверен, что вы сможете приложить свои силы и на других участках работы».