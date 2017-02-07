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«Решение об отставке главы Бурятии все-таки инициировано Кремлем»

Политика
Политолог считает, что Вячеслав Наговицын «с удовольствием избрался бы еще на один срок», будь у него такая возможность
Ход
Иллюстрация: Pixabay.com
Ход

Улан-Удэ, 7 февраля 2017, 10:49 — REGNUM  «Как это обычно бывает, когда губернатор долго работает, у него появляются и сторонники, и недовольные. Могу с уверенностью предположить, что решение об отставке Вячеслава Наговицына все-таки инициировано Кремлем. Для меня нет никакого сомнения, что он с удовольствием избрался бы еще на один срок», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM иркутский политолог Сергей Шмидт, комментируя отставку главы Бурятии.

«Все-таки такие решения в абсолютном большинстве случаев осуществляются сверху. Есть единичное исключение — губернатор Калининградской области, который проработал несколько десятков дней и сам попросился на другую работу (Евгений Зиничев — прим. ИА REGNUM ). В целом же губернаторами не становятся случайные люди, поэтому свои посты они все же теряют по решению вышестоящего начальства», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Также, по мнению Сергея Шмидта, недавнее обращение Вячеслава Наговицына к губернатору Приангарья Сергею Левченко по поводу снижения цен на электроэнергию в Бурятии (при этом цены на электроэнергию в Иркутской области должны были «незначительно вырасти» — прим. ИА REGNUM ) можно назвать его «личным проектом, который он собирался делать частью своей повестки на губернаторских выборах, в которых планировал принимать участие». «Есть такое устойчивое ощущение», — подытожил политолог.

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В чем-то согласен с коллегой политолог из Бурятии Алексей Михалев. Однако, по его мнению, досрочное сложение полномочий Наговицыным «было для Бурятии событием форс-мажорным».

«Хотя о его возможной отставке говорили давно и на разных уровнях, прогнозировать это с большой долей вероятности было сложно, так как внутри самой Бурятии он формировал впечатление сильного и крепко держащегося за власть человека. Несомненно, решение об отставке было принято под давлением федерального центра в условиях катастрофической социально-экономической ситуации в республике», — рассуждает эксперт.

По его словам, политические процессы в регионе стали малопрогнозируемыми, так как они зависят или от решений из федерального центра, или от результатов конкурентных выборов. «Если не появится кандидатура из Москвы (что было бы вполне ожидаемо), тогда развернется острая политическая борьба за пост главы республики. За период правления Вячеслава Наговицына в Бурятии сложилось несколько центров силы, между которыми скорее всего развернется эта борьба», — считает Алексей Михалев.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 7 февраля, стало известно, что глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Объявляя об этом на пресс-конференции, он заявил, что это был обдуманный шаг: «Это было мое личное решение. Никто меня к этому решению не подталкивал».

Он также пояснил, почему принял решение подать в отставку сейчас, хотя срок его полномочий закачивается в мае: это сделано для того, чтобы назначенный исполняющим обязанности главы Бурятии «смог глубже познакомиться с Бурятией и быть на равных с другими претендентами на пост главы в предвыборной борьбе».

Напомним, политолог Анатолий Савостин считает, что уход в отставку Вячеслава Наговицына был ожидаемым. По его мнению, отставка Наговицына продиктована рядом факторов как внутри республики, так и на федеральном уровне.

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Добавим, выборы главы Бурятии пройдут в сентябре 2017 года. Кто поборется за губернаторское кресло, пока точно неизвестно, однако местные СМИ уже вовсю делают предположения на этот счет. В том числе, звучат версии, что пост и. о. главы региона может занять замминистра транспорта России Алексей Цыденов. Также в претенденты на этот пост в свое время уже записывали мэра Улан-Удэ Александр Голкова, члена Совфеда Вячеслава Мархаева, экс-депутата Госдумы Михаила Слипенчука и других.

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