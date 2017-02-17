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Плановые отставки губернаторов закончились

Политика
Но могут случиться и «экстраординарные ситуации», полагает высокопоставленный сотрудник Администрации президента

Москва, 17 февраля 2017, 16:00 — REGNUM  

Серия плановых кадровых решений о главах регионов, где выборы пройдут в сентябре 2017 года, завершена.

Из 15 регионов в десяти (Севастополь, Ярославская, Кировская, Калининградская области, республика Адыгея, Новгородская и Рязанская области, Пермский край, Карелия и Бурятия) губернаторы вышли в отставку, и назначены временно исполняющие обязанностей глав регионов.

В оставшихся пяти регионах, где выборы намечены на сентябрь 2017 года, действующие губернаторы примут в этих выборах участие. Это Белгородская, Саратовская, Томская и Свердловская области и Республика Мордовия.

Основными критериями для замены губернаторов для Управления внутренней политики Администрации президента (помимо приближающегося срока окончания полномочий главы региона) являются: экономическое положение субъекта РФ, социально самочувствие региона, электоральные аспекты жизни региона — в частности, рейтинг доверия президенту.

При «прочих равных» рассматриваются внутриэлитные конфликты в регионе, запрос региона на замену главы, а также обоснованные и доказанные претензии к главе региона со стороны следственных органов (что влечет за собой «утрату доверия»).

Последняя позиция самодостаточна — именно она может стать причиной для возникновения «экстраординарной ситуации», и внеплановых кадровых решений в отношении глав регионов.

Как подбирались временно исполняющие обязанности губернаторов?

По словам источника, в Администрации президента активно заработал Департамент регионального кадрового резерва. Для подбора назначенцев на должности врио губернаторов был создан т.н. «профиль идеального губернатора». Сотрудники департамента аккумулировали лучшие качества наиболее успешных и эффективных глав регионов (например, таких, как Москва, Татария, Калужская, Тюменская и Белгородская области).

Далее потенциальные кандидаты на должности глав регионов прошли серию собеседований и тестов, которые позволили выявить их состоятельность по нескольким критериям: нацеленность на результат, умение взаимодействовать с общественностью и СМИ, «истории успеха» потенциальных кандидатов, и др. Кроме того, были выяснены пожелания регионов в отношении нового главы — должен он быть представителем региона, или человеком, связанным с регионом частью своей биографии, или допустима и желательна фигура «варяга».

Кроме того, к фигуре каждого назначенца была применена так называемая «операция 360», то есть сбор сведений о нем в кругу коллег и участников совместных проектов.

Источником информации для Администрации президента, помимо собственно сотрудников АП, являются масштабные социологические исследования и разнообразные опросы. Поставщиком социологических исследований для АП остаются ФОМ, ВЦИОМ и ФАПСИ.

Вместе с тем, собеседник агентства утверждает, что в Администрации президента выработали собственную систему критериев для оценки губернаторов и потенциальных кандидатов на их должности, и эта система является приоритетной для АП.

И этот факт делает сложную комбинацию многочисленных рейтингов губернаторов, которые регулярно готовили несколько исследовательских компаний в прошлые годы, ценной исключительно для экспертного сообщества.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс

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Отставки и назначения
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