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Глава Бурятии досрочно ушел в отставку

Политика
Бороться за губернаторское кресло он не намерен

Улан-Удэ, 7 февраля 2017, 06:14 — REGNUM  Глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Эту информацию ИА REGNUM подтвердил пресс-секретарь Наговицына Александр Мальцев.

Заявление об отставке он сделал на пресс-конференции 7 февраля. По словам Наговицына, идти на третий срок он не намерен.

«Если помните, то законодательстве написано — должно быть два срока. Я отработал два срока. И хотя формально есть повод пойти на этот срок, но ситуация подсказывает — есть общая позиция, что нужны перемены в Бурятии. На этой основе я принял для себя, на мой взгляд, единственно верное решение — не баллотироваться на третий срок. Я честно отработал два срока, и считаю, этого достаточно. Во всем мире придерживаются этого принципа — два срока. Дальше должна быть ротация. Потом, если человек захочет, может вновь баллотироваться», — сказал Вячеслав Наговицын.

Несмотря на то, что срок его полномочий завершается в мае, он «решил не ждать до мая». «Заявление написал именно сейчас с просьбой освободить меня от занимаемой должности, с просьбой — использовать мой потенциал (он не исчерпан, у меня есть здоровье, силы) — использовать в дальнейшем для государственной должности, чтобы я мог приносить пользу стране и Бурятии. Решать мою судьбу будут вышестоящие товарищи, я сразу отвечаю на вопрос — у меня нет места, о котором я могу сказать — «я туда ухожу», — подытожил он.

Отметим, что в декабре, после того как в прессу просочилась информация о планах администрации президента составить список регионов, где необходимы досрочные отставки губернаторов, опрошенные ИА REGNUM эксперты отметили, что из сибирских регионов в этот список попадет Бурятия. Так, по мнению политолога Анатолия Савостина, в республике может быть реализован сценарий Забайкальского края, где в феврале прошлого года ушел в отставку Константин Ильковский, и. о. была назначена Наталья Жданова, которая в сентябре выиграла выборы. «Кремль не станет поддерживать нынешнего главу Бурятии», — утверждал политолог. Впрочем, многие местные и ряд столичных экспертов не разделяли эту точку зрения и предполагали, что Наговицын будет выдвинут партией власти кандидатом на пост главы республики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, недавно в СМИ появилась информация о возможной скорой отставке ряда губернаторов. В списке тех, кто в ближайшее время покинет свой пост, значился и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Однако 6 февраля он о своих намерениях предпочел не распространяться, находясь на работе.

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Справка: Вячеслав Наговицын родился 2 марта 1956 года в городе Глазов Удмуртской АССР. В 1978 году окончил Томский политехнический институт (в настоящее время — Томский политехнический университет) по специальности «инженер-механик». В 1992 году получил еще одно высшее образование, окончив Академию народного хозяйства при правительстве Российской Федерации по специальности «менеджер высшей категории». После окончания вуза работал на Томском приборном заводе. Занимал руководящие должности, в том числе был генеральным директором Томского завода измерительной аппаратуры. С марта 1998 по декабрь 1999 года работал в должности заместителя главы администрации Томской области по промышленности и поддержке предпринимательства. В декабре 1999 года Наговицын возглавил правительство Томской области, одновременно замещая должность первого заместителя главы администрации региона.

С 10 июля 2007 года являлся президентом — председателем правительства Бурятии. 12 мая 2012 года Народный хурал республики наделил Вячеслава Наговицына полномочиями главы Бурятии.

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