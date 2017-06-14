Бишкек, 14 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Сотрудники Госкомитета нацбезопасности пресекли проникновение на территорию Киргизской Республики террористов, принимавших участие в боевых действиях в Сирии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ сегодня, 14 июня.

Gknb.gov.kg Государственный комитет национальной безопасности Киргизии

В ходе спецоперации был арестован киргизстанец, воевавший на стороне террористов с 2014 года. Следствие считает, что задержанный намеревался сформировать в Киргизии подпольную террористическую ячейку для дальнейшего ведения «вооруженного джихада» и осуществления террористических акций

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело по статье «Наемничество». Он водворен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в 2016 году киргизстанские силовики предотвратили 17 терактов и нейтрализовали 72 сторонника различных террористических и религиозно-экстремистских организаций.

В 2017 году в Киргизии также были арестованы несколько террористов, планировавших теракты в странах-участницах СНГ, в том числе во время празднования Дня Победы.