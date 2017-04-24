Спецслужбы Киргизии арестовали несостоявшегося террориста

Бишкек, , 11:56 — REGNUM Сотрудники Госкомитета нацбезопасности арестовали киргизстанца, пытавшегося выехать в Сирию и планировавшего устроить ряд террористических актов после возвращения в Киргизию. Об этом сегодня, 24 апреля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГКНБ.

По имеющейся у спецслужб информации, 23-летний уроженец Джалал-Абадской области был завербован членами одной из международных террористических организаций во время пребывания за рубежом.

Следственные органы ГКНБ проводят работу по выяснению личностей других участников этой террористической группировки, занимающихся вербовкой и переправкой боевиков в зоны боевых действий в Сирии и обратной переброски для совершения террористических акций в Киргизии и на пространстве СНГ.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в боевых действиях в составе различных террористических группировок в Сирии и на территории стран Ближнего Востока участвуют свыше 500 граждан Киргизии.

Отметим, что 21 апреля 2017 года сотрудники Госудапрственного комитета национальной безопасности Киргизии арестовали уроженца Ошской области этой среднеазиатской страны, воевавшего за террористов в Сирии, активно принимавшего участие в массовых казнях гражданского населения, а также планировавшего совершить теракт в одной из стран СНГ в День Победы.