В Киргизии задержан боевик, готовивший теракт в День Победы
В Сирии он лично участвовал в массовых казнях пленных
Бишкек, 21 апреля 2017, 15:02 — REGNUM
Спецслужбами Киргизии задержан участник международной террористической организации, который, предположительно, готовился совершить теракт в одной из стран СНГ в начале мая. Об этом 21 апреля сообщает RT.
По данным Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, мужчина, являясь членом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находясь на территории Сирии, лично участвовал в массовых казнях людей, взятых в плен боевиками.
Экстремист родился в 1994 году в Ошской области Киргизии. Он был задержан 20 апреля в рамках мер, направленных на пресечение каналов проникновения боевиков международных террористических организаций на территорию страны.
Предположительно, он получил от своих руководителей задание совершить теракт в период празднования Дня Победы.
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