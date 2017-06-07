Астана, 7 июня, 2017, 15:57 — ИА Регнум. В 2017 году темпы экономического роста Казахстана ускорятся до 2,8%, а в 2018 году вырастут до 3,6%, — такой прогноз по макроэкономическим показателям был опубликован сегодня, 7 июня Национальным банком Казахстана.

Vecher.kz Национальный банк Республики Казахстан

«Положительная динамика роста ожидается во всех основных отраслях экономики, в том числе будет увеличиваться позитивный вклад со стороны ненефтяного сектора», — прокомментировал ситуацию Данияр Акишев на встрече с представителями Европейской Бизнес Ассоциации Казахстана (ЕВРОБАК)

Как пояснил регулятор, пересмотр в позитивном направлении связан с неожиданно высокими темпами восстановления экономики Казахстана в 1 квартале 2017 года. В частности, ВВП за первые 3 месяца текущего года увеличился в реальном выражении на 3,4% .

«В предыдущем прогнозном раунде ожидалась более плавная динамика роста внутреннего спроса в 2017 году и его ускорение в 2018 году. При этом в начале 2017 года наблюдаются более уверенные темпы восстановления экономической активности: рост объемов производства отмечался во всех основных отраслях экономики, сохранился рост инвестиций в основной капитал, впервые с ноября 2015 года реальные денежные доходы населения показали рост. В свою очередь, восстановление внутренней экономической активности привело к росту импорта. Таким образом, более высокая база 2017 года отразилась на пересмотре темпов роста ВВП в 2018 году», — поясняет Нацбанк

Стоит отметить, что предпосылки экономического роста на прогнозном периоде не претерпели изменений. Ожидается, что вырастут: внутреннее потребление, объем инвестиций в основной капитал, объемы добычи и производства минеральных ресурсов.

Помимо этого, ожидается и рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса.

Однако это будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП. По прогнозам Нацбанка реальный ВВП будет в 2018 году находиться немного выше своего потенциального значения, усиливая тем самым инфляционное давление в экономике.

Также Национальный банк Казахстана представил прогноз по инфляции со 2 по 4 квартал 2017 года. При составлении прогноза по базовому сценарию цена на нефть определена в размере 50 долларов США за баррель на весь рассматриваемый период. Основой стали данные по опросу и прогнозам крупнейших инвестиционных банков и международных институтов (Thompson Reuters, Bloomberg, Всемирный банк, МВФ), где средняя цена на нефть марки Brent составляет 56,4 и 60,2 долларов США за баррель в 2017 и в 2018 году, соответственно.

По мнению казахстанского регулятора, годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6−8%, а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5−7%.

«Этому будут способствовать стабилизация инфляционных ожиданий, сохранение предсказуемости ситуации на внутреннем денежном и валютном рынках. Шок предложения на определенные виды продовольствия, в частности овощи и мясо, наблюдаемый на протяжении последних нескольких месяцев частично компенсируется снижением третий месяц подряд индекса мировых цен на продовольствие, не вызывая существенных изменений в продовольственной инфляции», — поясняет Нацбанк.

При этом, ожидаемый сезонный рост внутреннего предложения продовольственных товаров в летние месяцы будет, по оценке Нацбанка, способствовать дальнейшему замедлению годовой инфляции в период до конца 3 квартала 2017 года. К концу текущего года возможно незначительное повышение годовой инфляции вследствие низкой базы 4 квартала 2016 года, однако действие данного эффекта будет кратковременным, и в 2018 году снижение годовой инфляции, по оценкам Национального Банка, продолжится.

«Основные риски инфляции связаны c шоками предложения на рынке продовольствия, увеличением цен предприятий-производителей обрабатывающей промышленности, обесценением тенге к валютам основных торговых партнеров. В случае реализации сценария 40 долларов США за баррель увеличивается риск того, что годовая инфляция превысит целевой коридор в 2017 году», — поясняет казахстанский регулятор .

ИА REGNUM напоминает, что казахстанский регулятор проводит прогнозные раунды 4 раза в год. В их рамках осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на предстоящие 7 кварталов. На основе полученных прогнозов и оценок Национальный Банк Республики Казахстан принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.

Напомним также, темпы роста внутреннего валового продукта (ВВП) в Казахстане в январе-апреле 2017 года ускорились до 3,7%. Причем в первом квартале 2017 года рост составлял 3%. Правда основой для этого роста могла послужить низкая база предыдущего года, так как в течение первых пяти месяцев 2016 года зафиксировано падение ВВП на 0,2%.

Читайте также: До 10,5% снижена базовая ставка в Казахстане

Читайте также: Как Данияр Акишев управляет Национальным банком Казахстана

Читайте также: Национальный банк Казахстана ужесточит контроль над банками второго уровня

Читайте также: «Национальный банк Казахстана к Казахстану имеет опосредованное отношение»