Астана, 22 мая, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Казахстанские банки «АО «Bank RBK» и «АО «Qazaq Banki» объединятся. О проведении соответствующих переговоров сообщила сегодня, 22 мая, пресс-служба «АО «Bank RBK». Отмечается, что подписание Меморандума о взаимопонимании между банками ожидается в ближайшее время. Ключевые положения документа уже согласованы с Национальным банком Республики Казахстан.

Казахстанский тенге

«Укрупнение игроков в банковском секторе путем концентрации капитала банков, носящих статус «крепких середнячков», — естественное и правильное решение для достижения цели построить мощный банковский сектор, который будет драйвером развития экономики страны. Именно поэтому объединение Bank RBK и Qazaq Banki находит полное понимание и поддержку со стороны Национального Банка», — прокомментировал решение акционеров председатель правления и член Совета директоров АО «Bank RBK» Игорь Мажинов.

Уже выработана Дорожная карта, согласно которой объединение будет поэтапным. Крупным контролирующим участником новой структуры станет казахстанский бизнесменВладимир Ким — лидер списка 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2017 году. Владимир Ким является акционером ТОО «Корпорация Казахмыс» и KazMinerals и в марте 2017 года объявил о намерении стать крупным участником «АО «Bank RBK». На тот момент он владел 7,26% простых акций финансового учреждения. По имеющимся данным Казахстанской фондовой биржи, на 01 апреля 2017 года увеличения доли его акций пока не произошло.

На сайте «АО «Bank RBK» сказано, что этот банк — «казахстанский универсальный финансовый институт, имеющий сбалансированные показатели развития. Банк располагает достаточным капиталом, высококлассными портфелями активов и пассивов, адекватным размером провизий, демонстрирует устойчивую прибыльность на протяжении длительного периода времени. Банк представлен в городах Астана, Алматы (Алма-Ата), Актау, Актобе (Актюбинск), Атырау, Караганда, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент (Чимкент), Семей (Семипалатинск) и Экибастуз».

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), кредитный рейтинг АО «Банк «Bank RBK» на 28 февраля текущего года (Standard & Poor's) — B-/негативный/C.

Финансовые показатели АО «Банк «Bank RBK» (KASE)

Акционеры АО «Банк «Bank RBK» на 01.04.2017 г. (KASE)

Простых акций

Всего акций

613 500

10,24

613 500

9,53

448 960

448 960

6,97

484 000

8,08

484 000

7,52

435 000

7,26

435 000

6,75

1 226 000

20,47

1 226 000

19,04

434 000

7,25

434 000

6,74

354 000

5,91

354 000

5,5

595 750

9,95

595 750

9,25

355 000

5,93

355 000

5,51

Что касается АО «Qazaq Banki», то как сказано на егоофициальном сайте,"АО «Qazaq Banki» является одним из самых динамично развивающихся банков на рынке. Финансовый результат за 4 месяца 2017 сложился в размере 602 миллионов тенге. Филиальная сеть банка представлена в городах Астана, Актобе (Актюбинск), Алматы (Алма-Ата), Атырау, Караганда, Каскелен, Тараз (бывш. Джамбул), Шымкент (Чимкент)».

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) кредитный рейтинг банка на 28 апреля текущего года (Standard & Poor's) — B-/негативный/B. Суммарная рыночная стоимость акций компании — 33 327,40 миллионов тенге ($107,2 млн).

Финансовые показатели АО «Qazaq Banki» (KASE)

Акционеры АО «Qazaq Banki» на 01.04.2017 г. (KASE)

Простых акций

Всего акций

количество

доля

1 980 000

5,94

1 980 000

5,84

4 149 204

12,45

4 149 204

12,23

2 345 573

7,04

2 345 573

6,91

2 750 000

8,25

2 750 000

8,11

2 754 574

8,27

2 754 574

8,12

2 027 400

6,08

2 027 400

5,98

2 000 000

6

2 000 000

5,89

2 100 000

6,3

2 100 000

6,19

3 200 000

9,6

3 200 000

9,43

2 780 000

8,34

2 780 000

8,19

50 000 000

2 000 000

33 327 400

600 010

600 000

33 327 400

10

По финансовому положению Bank RBK представил свою, более свежую информацию: по состоянию на 01 мая 2017 активы банка составили 945,9 миллиарда тенге (171 млрд рублей), ссудный портфель — 747,6 миллиарда тенге (135 млрд рублей), средства клиентов — 674,8 миллиарда тенге (122 млрд рублей), в том числе вклады физических лиц — 186 млрд тенге (33,6 млрд рублей).

Qazaq Banki представил сведения по немного другим параметрам. В частности, сообщается, что по состоянию на 1 мая 2017 активы банка составили 427 миллиардов тенге (77 млрд рублей), в том числе кредитный портфель достиг 329 миллиардов тенге (59,5 млрд рублей). Обязательства составили 387 миллиардов тенге (69,98 млрд рублей). Собственный капитал банка составил 40 миллиардов тенге (7,23 млрд рублей), в том числе уставный капитал — 33 миллиарда тенге (5,96 млрд рублей).

По официальным каналам пока нет доступных данных: Национальный банк Казахстана опубликует их 24 мая 2017 года, поэтому рассмотрим имеющиеся цифры.

Финансовые показатели банков АО «Банк «Bank RBK» и АО «Qazaq Banki»

по состоянию на 01.04.2017 г.

АО «Банк «Bank RBK»

АО «Qazaq Banki»

Сумма, тысяч тенге

Сумма, тысяч тенге

944 188 532

426 386 612

750 332 872

328 230 094

207 681 971

(доля в кредитах 27,68%)

52 168 733

(доля в кредитах 15,89%)

36 045 451

(доля в кредитах 4,80%)

17 332 735

(доля в кредитах 5,28%)

74 743 980

23 742 702

34 922 630

12 548 307

850 053 121

386 696 506

191 399 484

108 552 956

474 154 858

193 804 533

94 135 411

39 690 106

2 575 636

448 367

Судя по небольшой доле кредитов с просрочкой платежей, как с небольшой задержкой, так сроком свыше 90 дней, оба банка придерживаются довольно нетрадиционной для казахстанских банков политики и не проводят безосновательную раздачу кредитов. Подобный консерватизм вполне может гарантировать успешность слияния и дальнейшей работы.

Напомним, 8 апреля 2017 года Национальный банк Казахстана дал разрешение на покупку АО «Цеснабанк» АО «Банк Центр Кредит» и разрешение АО «Цеснабанк» иметь крупную долю в уставном капитале АО «Банк Центркредит».

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