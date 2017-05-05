Москва, 5 мая, 2017, 12:39 — ИА Регнум. Следствие по уголовному делу о крушении военного самолета Ту-154 Минобороны РФ в районе Сочи в декабре 2016 года еще не завершено. Принято решение продлить сроки расследования еще на два месяца.

Ту-154

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Между тем перенос сроков также не означает, что к 25 июля все следственные действия будут завершены.

«Следствие по уголовному делу об авиакатастрофе военного Ту-154 в районе Сочи, возбужденное 25 декабря прошлого года, продлено еще на два месяца», — сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает «Кубань 24».

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте срок расследования крушения военного самолета над Черным морем был продлен до 25 апреля. Это было связано с большим объемом следственных действий и незавершенностью судебно-технических экспертиз.

Напомним, 25 декабря 2016 года самолет Миноброны РФ упал в Черное море близ Сочи спустя несколько минут после взлета из аэропорта «Адлер». На борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира. Все они погибли.

Среди пассажиров воздушного судна были артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, военные и госслужащие.

В СМИ уже выдвигался целый ряд причин катастрофы. В апреле сообщалось о том, что самолет Ту-154 был перегружен, это и привело к трагедии. Между тем в СКР РФ эту информацию опровергли. Представитель следственного ведомства подчеркнула, что публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями авторов.