Сильный ветер и дождь с градом осложнили поиски в районе крушения Ту-154

Сочи, Краснодарский край, , 18:08 — REGNUM В районе поисковой операции на месте крушения Ту-154 резко ухудшились погодные условия, сообщает RT.

Работе препятствуют порывистый ветер, туман и дождь с градом, вызванные приходом на Черноморское побережье южного циклона. Метеорологи прогнозируют усиление ветра и волнения моря. Пик непогоды ожидается 29 декабря.

МЧС России распространило экстренное предупреждение о порывах ветра, доходящих до 20 м/c.

Напомним, пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка.

Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

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