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Началась расшифровка данных второго бортового самописца с погибшего Ту-154

Происшествия
Состояние «черного ящика» хорошее, он не поврежден
Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 журналистам у телецентра «Останкино»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция памяти по погибшим в крушении самолета Минобороны Ту-154 журналистам у телецентра «Останкино»

Сочи, Краснодарский край, 28 Декабря 2016, 20:28 — REGNUM  Началась расшифровка данных параметрического второго бортового самописца пассажирского самолета Ту-154 Минобороны, поднятого водолазами со дна Черного моря, сообщает RT.

Второй «черный ящик» разбившегося авиалайнера доставлен в подмосковные Люберцы в НИИ ВКС России. Его состояние оценивается как хорошее, началась расшифровка его данных.

Напомним, ранее в НИИ ВКС расшифровали данные речевого самописца Ту-154, который был обнаружен первым.

Пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка.

Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликована видеозапись работы водолазов среди обломков самолета Ту-154

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