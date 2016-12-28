Началась расшифровка данных второго бортового самописца с погибшего Ту-154

Состояние «черного ящика» хорошее, он не поврежден

Сочи, Краснодарский край, , 20:28 — REGNUM Началась расшифровка данных параметрического второго бортового самописца пассажирского самолета Ту-154 Минобороны, поднятого водолазами со дна Черного моря, сообщает RT.

Второй «черный ящик» разбившегося авиалайнера доставлен в подмосковные Люберцы в НИИ ВКС России. Его состояние оценивается как хорошее, началась расшифровка его данных.

Напомним, ранее в НИИ ВКС расшифровали данные речевого самописца Ту-154, который был обнаружен первым.

Пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка.

Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.

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