Водолазы подняли со дна Черного моря 38 обломков разбившегося Ту-154

Сочи, Краснодарский край, , 10:57 — REGNUM За минувшие сутки водолазы обнаружили и подняли со дна Черного моря порядка 40 обломков разбившегося в конце декабря пассажирского самолета Ту-154, принадлежавшего министерству обороны России. Об этом сегодня, 29 января, передает «Авторадио» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сообщается, что в районе крушения самолета продолжают работать водолазы. За минувшие сутки они нашли и подняли на поверхность 38 обломков лайнера. За это время было осуществлено восемь погружений под воду.

Напомним, страшная авиакатастрофа произошла в конце 2016 года. Самолет министерства обороны летел с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в Сирийскую Арабскую Республику с остановкой на дозаправку в Сочи. Сразу после взлета из сочинского аэропорта самолет упал в Черное море.

На борту Ту-154 находился знаменитый Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Также в самолёте были три съемочные группы российских телеканалов, несколько военнослужащих и известный филантроп Елизавета Глинка, более известная, как Доктор Лиза. Все находившиеся на борту погибли.

Накануне, 28 января, СМИ сообщили, что у экспертов остается только одна версия крушения самолета — ошибка экипажа.