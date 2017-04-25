Самара, 25 апреля, 2017, 11:49 — ИА Регнум. 23 апреля организатор социального марша в Самаре «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев был принудительно доставлен в отдел полиции для составления протокола, а потом задержан на сутки до решения суда. Парламентарий намерен обжаловать решение суда, по которому он 24 апреля признан виновным по по части 3 статьи 20.2 КоАП — об организации публичного мероприятия, которое помешало транспорту или объектам жизнеобеспечения, и ему наложен штраф в размере 30 тыс. рублей. Между тем проведение марша узаконил суд. Власти Самарской области никак не комментирует произошедшее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

government.ru Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин

«Я испытываю чувство недоумения, потому что получается, что если есть решение суда, признавшее отказ администрации города в согласовании публичного мероприятия незаконным, то администрация все равно может его не согласовать. И в этом случае организаторы и участники акции будут иметь проблемы даже при наличии судебного решения, которое, как выяснилось, не защищает организаторов и участников. Это крайне не правильно. Будем обжаловать решение, потому что я считаю незаконным привлечения себя к административной ответственности и штрафу, ограничения свободы в течение суток без суда», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM депутат Михаил Матвеев.

«Выступая вчера в суде, я обратил внимание: есть судебное решение или нет его — организатора акции все равно привлекают к ответственности, причем даже более строго. Мы вышли на марш пенсионеров, у меня было судебное решение, но я получил еще большую проблему. Я договорился с полковником Игорем Сизоковым из МВД Самары провести людей не по проезжей части на проспекте Ленина, а по тротуару. Это он предложил пройти по тротуару, что мы и сделали. А в итоге меня задержали и привлекли к административной ответственности. Так какой урок? Что я иду в суд, что не иду в суд, иду по тротуару или по проезжей части, — все равно привлекают. Крайне важно сейчас отстоять, что организаторы акций, имеющие в основе своих действий решение суда, не должны привлекаться к ответственности за нарушение порядка организации публичного мероприятия только из-за того, что городская администрация не исполнила решение суда и не согласовала им акцию», — пояснил свою позицию Матвеев.

«Арестовать на сутки депутата губернской думы, у которого в руках судебное решение, исполнительный лист только за то, что, проведя публичное мероприятие, в котором участвовало около 3 тыс. человек, он создал неудобство всего лишь двум гражданам? Причем их неудовольствие выразилось лишь в том, что они на 10 минут позже попали в салон связи и алкомаркет. Вот и все их недовольство, — продолжил политик. — Мы провели социальный марш без поддержки администрации и полиции по центральной улице Самары и нарушили права двух граждан, заявления, которых выглядят очень сомнительно. Там и со временем регистрации заявления в полиции и временем проверки их жалоб — нестыковки. Мы провели массовое мероприятие на высшем уровне».

По словам Михаила Матвеева, сейчас принимается решение по поводу его дальнейших действий. Он отметил, что после задержания подал заявление о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, препятствовавших проведению законного публичного мероприятии по статье 149 УК РФ.

«Мне советуют бутылку Николаю Ивановичу Меркушкину поставить. Мое задержание всколыхнуло Самару, столько поддержки от людей. Все видят его главным организатором моего задержания, как и в истории с обыском год назад. Никакого репутационного ущерба для меня, только поддержка людей. Она носила небывалый характер», — резюмировал депутат.

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Самарские власти никак не комментируют произошедшее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре вечером 24 апреля суд выпустил задержанного на сутки организатора социального марша «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 20.2 КоАП — об организации публичного мероприятия, которое помешало транспорту или объектам жизнеобеспечения, и наложен штраф в размере 30 тыс. рублей.

«Это просто политическое дело, нужно было доставить депутату Матвееву массу неудобств, на это все было рассчитано. Вариантов для обжалования решения суда более, чем достаточно. Там есть не только само по себе правонарушение, но и незаконное задержание, потому что задержание происходит при исключительных случаях. В Самарской области нет законодательства, на основании которого можно привлечь депутата к ответственности, потому что административный кодекс говорит о том, что привлекают депутатов в специальном порядке. Нет доказательств, нет подтверждения нарушения, а есть незаконное задержание» , — заявил адвокат парламентария Андрей Соколов.

24 апреля ЦК КПРФ выступил с официальным заявлением, требуя «прекратить административный произвол и освободить незаконно задержанного депутата фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаила Матвеева».

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