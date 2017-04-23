Тысячи самарцев вышли на марш протеста: его организатор задержан

Самара, , 19:10 — REGNUM Утром 23 апреля самарские власти предприняли попытку помешать проведению разрешенной судом протестной акции на проспекте Ленина. Но несмотря на это первый социальный марш против отмены льгот пенсионерам, ветеранам, инвалидам и за отставку губернатора Николая Меркушкина состоялся. По окончании шествия был задержан полицией один из его организаторов — депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев, сообщает ИА REGNUM.

Перед началом социального марша Матвеев сообщил в соцсетях и своем блоге, что 23 апреля около 11:00 на месте проведения акции выгружают строительную технику.

«Видимо Фурсов (глава Самары Олег Фурсов, прим. ИА REGNUM) решил, что надо срочно разломать вполне новый асфальт. Похоже, в Белом доме приняли решение любой ценой не допустить марша, несмотря на то, что его законность подтверждена судом. Они уверены, что им всё сойдет с рук в российских судах, но сойдет ли в Европейском — посмотрим. В этой ситуации поведение чиновников «команды созидания» понятно. Они готовы собственными руками разогнать шествие (а если надо ‑ и давить) пенсионеров, лишь бы нигде в новостях не мелькнул плакат «Меркушкина в отставку!». А вот как будет вести себя полиция — это для нас основной вопрос», — написал Матвеев (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ).

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Участники законной демонстрации, в которой приняло участие около 3 тысяч человек, прошли по тротуару проспекта Ленина от музея «Самара Космическая» до площади Героев 21 армии с транспарантами «Путин защити нас от экстремизма Меркушкина!», «Верните льготы ветеранам! Хватит экстремизма!», где депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев зачитал резолюцию. Позже парламентарий написал в соцсетях, что его задержала полиция. В социальной сети он вел прямую трансляцию составления протокола об административном правонарушении.

«Вменяют 20.2 по слухам хотят арестовать, иначе не было бы в выходной день такой спешки. Сейчас везут в Октябрьский суд, кто может с паспортом, подойдите свидетели демонстрации нужны!», — написал Матвеев на своей странице в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева к мэрии Самары и главе города Олегу Фурсову, отказавшим организаторам провести социальный марш пенсионеров 23 апреля в центре Самары по указанным в заявке адресам, и вынес решение — устранить нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, таким образом, действия властей, запрещающих протестную акцию были признаны незаконными.

«Необычная ситуация для самарских судов, городская общественность в шоке, в городе революционная ситуация. Администрация Самары настолько грубо и небрежно отнеслась к тому, чтобы нам отказать, что у суда при всем желании не осталось возможности встать на сторону мэрии», — прокомментировал Матвеев.

Как отметил политик, впервые за многие годы протестное шествие с транспарантами пройдет по проезжей части в центре Самары, для этого будет перекрыто движение транспорта. Организаторы акции — депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Максим Федоров из Октябрьского райсовета. Количество заявленных участников — 300 человек, но организаторы напоминают, что на прошлую акцию протеста пришло около 4 тыс. самарцев.

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Напомним, Самарский регион сотрясают протестные митинги против отмены льгот самарским пенсионерам, ветеранам, инвалидам и за отставку губернатора Николая Меркушкина.

В Самаре 2 апреля прошел четвертый с начала 2017 года митинг, на который пришли около 4 тыс. граждан. Протестные акции проходили на окраине Самары — у Дворца спорта авиационного завода на Безымянке.