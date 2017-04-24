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Власти пытаются придумать наказание организатору марша протеста в Самаре

Политика

Адвокат депутата губернской думы Михаила Матвеева уверен, что юридических оснований для его задержания нет

Самара, 24 апреля 2017, 12:36 — REGNUM  У полиции нет юридических оснований для задержания депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, который почти сутки находится в камере, заявил корреспонденту ИА REGNUM его адвокат Андрей Соколов.

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По словам Соколова, депутата Михаила Матвеева полиция задержала после марша протеста пенсионеров: «Мы в настоящее время ждем суда, и как только суд случится, будем действовать. Материалы полицией в суд пока не переданы. Это происходит так долго, когда у полиции есть сомнения, начинаются консультации, беготня… Полиция указала организаторам марша идти по тротуару на проспекте Ленина. Если бы полиция сказала идти в другом месте, колонна пошла бы в другом месте».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Самары решили взять реванш после досадной оплошности в суде, благодаря которой протестным маршем на законных основаниях 23 апреля жители прошли по проспекту Ленина. Во время демонстрации полиция не стала задерживать организатора акции депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, за которого вступились пенсионеры. Но после шествия политик был задержан и доставлен в отдел полиции №4 в Октябрьском районе города.

ЦК КПРФ 24 апреля выступила с официальным заявлением, требуя «прекратить административный произвол и освободить незаконно задержанного депутата фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаила Матвеева».

«Да, участники митинга не только выступили в защиту пенсионеров, но и потребовали отставки губернатора Самарской области Меркушкина. Однако, это не повод задерживать организатора акции протеста, разрешенной судом. А такое решение вообще-то было получено», — прокомментировал политическую ситуацию в Самаре председатель ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

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«В череде беззаконий, которые творятся в Самарской области задержание депутата Михаила Матвеева — это еще одно свидетельство неспособности областной власти к диалогу с гражданами, стремления заглушить справедливый социальный протест незаконными репрессиями, — заявил член президиума, секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Леонид Калашников.

Он отметил, что задержание депутата Матвеева было произведено с грубейшими нарушениями закона, так как на это не было получено ни санкции областной прокурора, ни решения думы. Более того, законному шествию граждан препятствовали власти. Данному мероприятию предшествовала длительная борьба в судебных кабинетах, так как администрация отказывала в согласовании шествия. Однако 20 апреля 2017 года Ленинский районный суд Самары вынес решение о незаконности действий властей города Самары.

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