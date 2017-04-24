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Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд

Политика

После разрешенного судом социального марша пенсионеров в центре Самары «В отставку Меркушкина! Верните льготы пенсионерам!» организатор акции депутат Михаил Матвеев отправлен в камеру

Социальный марш в Самаре 23 апреля, в центре сотрудник полиции и депутат Михаил Матвеев
Иллюстрация: Самарское реготделение КПРФ
Социальный марш в Самаре 23 апреля, в центре сотрудник полиции и депутат Михаил Матвеев

Самара, 24 апреля 2017, 10:11 — REGNUM  

Власти Самары решили взять реванш после досадной оплошности в суде, благодаря которой протестным маршем на законных основаниях 23 апреля жители прошли по проспекту Ленина. Во время демонстрации полиция не стала задерживать организатора акции депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, за которого вступились пенсионеры. Но после шествия политик был задержан и доставлен в отдел полиции №4 в Октябрьском районе города, сообщает ИА REGNUM.

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В YouTube выложено видео демонстрации за социальные права пенсионеров, на котором видно, как участники марша не позволяют задержать Михаила Матвеева. Но позже он успел написать в социальных сетях, что автомобиль, на котором он едет, преследуют. 23 апреля депутат вел прямую трансляцию в соцсетях, как идет составление протокола и какие он дает показания. Затем он был отправлен в камеру для административно задержанных.

По словам его адвоката Андрея Соколова, административное дело Матвеева и его задержание — провокация и чистой воды политика, а сам задержанный депутат в свою очередь обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности должностных лиц по уголовной статье «Воспрепятствование массовому мероприятию».

«Сначала Михаила Матвеева собирались привлечь к административной ответственности по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ (проведение несогласованного публичного мероприятия), но позже протокол составили по ч.3 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В полиции считают, что марш создал помехи уличному движению пешеходов, автомобилей», — сообщил адвокат Соколов корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, с утра 23 апреля самарские власти предприняли попытку помешать проведению разрешенной судом протестной акции на проспекте Ленина, выгрузив на проезжей части строительную технику. В связи с этим по согласованию с полицией марш протеста был направлен по тротуару на проспекте Ленина.

Участники законной демонстрации, в которой приняло участие около 3 тысяч человек, прошли от музея «Самара Космическая» до площади Героев 21 армии с транспарантами «Путин защити нас от экстремизма Меркушкина!», «Верните льготы ветеранам! Хватит экстремизма!», где депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев зачитал резолюцию. Позже парламентарий написал в соцсетях, что его задержала полиция.

«Вменяют 20.2 по слухам хотят арестовать, иначе не было бы в выходной день такой спешки. Сейчас везут в Октябрьский суд, кто может с паспортом, подойдите свидетели демонстрации нужны!», — сообщил в Фейсбук Матвеев.

Напомним, 20 апреля Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева к мэрии Самары и главе города Олегу Фурсову, отказавшим организаторам провести социальный марш пенсионеров 23 апреля в центре Самары по указанным в заявке адресам, и вынес решение — устранить нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, таким образом, действия властей, запрещающих протестную акцию были признаны незаконными.

«Необычная ситуация для самарских судов, городская общественность в шоке, в городе революционная ситуация. Администрация Самары настолько грубо и небрежно отнеслась к тому, чтобы нам отказать, что у суда при всем желании не осталось возможности встать на сторону мэрии», — прокомментировал Матвеев.

Как отметил политик, впервые за многие годы протестное шествие с транспарантами пройдет по проезжей части в центре Самары, для этого будет перекрыто движение транспорта. Организаторы акции — депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Максим Федоров из Октябрьского райсовета. Количество заявленных участников — 300 человек, но организаторы напоминают, что на прошлую акцию протеста пришло около 4 тыс. самарцев.

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Напомним, Самарский регион сотрясают протестные митинги против отмены льгот самарским пенсионерам, ветеранам, инвалидам и за отставку губернатора Николая Меркушкина. В Самаре 2 апреля прошел четвертый с начала 2017 года митинг, на который пришли около 4 тыс. граждан. Протестные акции проходили на окраине Самары — у Дворца спорта авиационного завода на Безымянке.

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