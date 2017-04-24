Понедельник, 24 Апреля 2017 года
12:22:58 МСК

КПРФ требует от властей освободить лидера марша протеста в Самаре

Политика

В череде беззаконий, которые творятся в Самарской области задержание депутата Михаила Матвеева – это еще одно свидетельство неспособности областной власти к диалогу с гражданами, заявил депутат Госдумы Леонид Калашников

Самара, 24 апреля 2017, 11:15 — REGNUM  

КПРФ решительно требует прекратить административный произвол и освободить незаконно задержанного депутата фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаила Матвеева. С таким заявлением выступили представители ЦК партии, сообщает ИА REGNUM.

«Да, участники митинга не только выступили в защиту пенсионеров, но и потребовали отставки губернатора Самарской области Меркушкина. Однако, это не повод задерживать организатора акции протеста, разрешенной судом. А такое решение вообще-то было получено», — прокомментировал политическую ситуацию в Самаре председатель ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

Читайте также: Тысячи самарцев вышли на марш протеста, его организатор задержан

«В череде беззаконий, которые творятся в Самарской области задержание депутата Михаила Матвеева — это еще одно свидетельство неспособности областной власти к диалогу с гражданами, стремления заглушить справедливый социальный протест незаконными репрессиями, — заявил член президиума, секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Леонид Калашников. Он отметил, что задержание депутата Матвеева было произведено с грубейшими нарушениями закона, так как на это не было получено ни санкции областной прокурора, ни решения думы. Более того, законному шествию граждан препятствовали власти. Данному мероприятию предшествовала длительная борьба в судебных кабинетах, так как администрация отказывала в согласовании шествия. Однако 20 апреля 2017 года Ленинский районный суд Самары вынес решение о незаконности действий властей города Самары.

«Задержание депутата-коммуниста Михаила Матвеева — еще одно свидетельство в пользу необходимости скорейшей отставки самарского губернатора Меркушкина», — заявил Леонид Калашников.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Самары решили взять реванш после досадной оплошности в суде, благодаря которой протестным маршем на законных основаниях 23 апреля жители прошли по проспекту Ленина. Во время демонстрации полиция не стала задерживать организатора акции депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева, за которого вступились пенсионеры. Но после шествия политик был задержан и доставлен в отдел полиции №4 в Октябрьском районе города.

В самарском региональном отделении ПРФ подтверждают, что в отношении депутата фракции КПРФ в Самарской губернской думе Михаила Матвеева составлен административный протокол по части 3 статьи 20.2 КоАП — об организации публичного мероприятия, которое помешало транспорту или объектам жизнеобеспечения.

Читайте ранее в этом сюжете: Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях»
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
NB!
24.04.17
В Казахстане коррупционеру простили взятку в миллион долларов
АстанаКазахстан Коррупция Происшествия
NB!
24.04.17
«Умираете? Умирайте. У нас совещание» — Минздрав Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях Происшествия
NB!
24.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMНа Украине будет самая дорогая ядерная свалка в мире! — обзор
КиевУкраина Атомная энергетика Экономика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевNational Interest: Договор о РСМД – повод надавить на Россию
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Взрыв в шахте, беспредел в Уфе, платёжный терминал в реке: неделя Башкирии
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
24.04.17
Масштабный сбой произошел в работе Сбербанка
МоскваРоссия Банковское дело Общество
NB!
24.04.17
Ямал: Жизнь за рамками федерального законодательства
СалехардРоссия Коренные малочисленные народы РФ Общество
NB!
24.04.17
«Шанс для нефти — слабый доллар»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
«Рубль: между нефтью и «баксом»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Неделя в НХЛ: известны две пары участников полуфинала западной конференции
ВашингтонСША Хоккей Спорт
NB!
24.04.17
США — об инциденте в ЛНР: Шокированы и глубоко опечалены
ВашингтонСША Теракт против миссии ОБСЕ в ЛНР Происшествия
NB!
24.04.17
Проблемы спасения памятника Русского Севера. Это вам не пятиэтажки сносить!
АрхангельскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
Глава Якутии доложил о стабильности: «Не вводите народ в заблуждение»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
24.04.17
Кто и как расколол Турцию пополам?
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
24.04.17
Резидент СПВ не начинает стройку ввиду ненадобности: власти РФ молчат
ВладивостокРоссия Свободные порты Дальнего Востока Экономика
NB!
24.04.17
Иван КузнецовИсторическая битва – США и Китая – началась
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
24.04.17
Можно ли сделать согласие? Непогрешимость Папы как пример
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
24.04.17
«Ценный клад для туристов со всего мира — дикая природа Приморского края»
ВладивостокРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
24.04.17
Западные «ястребы» подозревают Тиллерсона в сговоре с Путиным
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
ещё главное