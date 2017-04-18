Ярославль, 18 апреля, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Минобрнауки РФ объявило 22 региональных университета, ставших победителями конкурса опорных вузов в России в этом году, и Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова вошел в восьмерку лучших. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом университете.

Uniyar.ac.ru ЯрГУ им. П.Г.Демидова

Вузы, ставшие победителями, разделили на две группы. В первую группу, которая получает право на дополнительное финансирование из федерального бюджета, вошло восемь учебных заведений. Среди них и Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Вузы из второй группы будут бороться за дополнительное финансирование из региональных бюджетов. Победители выбраны специальным советом Минобрнауки из 86 кандидатов. Теперь в России станет 33 опорных вуза. Создание опорных университетов раньше предполагало, что несколько региональных вузов объединяются в большой университет, но в этом году такое требование отменили.

«Мы получили право представить проект программы развития вуза. Если она будет одобрена, то мы получим дополнительное финансирование в 130 миллионов рублей. При бюджете нашего университета в 700 миллионов рублей это не так много. Но нам очень важен статус опорного вуза. Он подразумевает, что в университете будут развиваться самые актуальные научные и инновационные направления. И для этого мы должны будем приглашать лучших специалистов. Мы и сейчас этим занимаемся, но теперь будет делать это в усиленном режиме», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ректор ЯрГУ имени Демидова Александр Русаков.

Ранее руководство ЯрГУ выступало сторонником объединения ярославских вузов. Александр Русаков по-прежнему не исключает такую возможность в будущем.