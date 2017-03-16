Тюмень, 16 марта, 2017, 14:21 — ИА Регнум. В Тюмени региональный детский омбудсмен Андрей Степанов просит прокуратуру закрыть интернет-ресурсы ВИЧ-диссидентов. Ранее к нему и к уполномоченной по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в проблеме ВИЧ-диссидентства обратились врачи «Центра профилактики и борьбы со СПИД». Поводом для массовых заявлений стала тревога за судьбу ВИЧ-инфицированной трехлетней тюменки, которую родители отказались лечить, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

По официальным данным «Центра профилактики и борьбы со СПИД», в Тюменской области на сегодня более 30 детей с ВИЧ-инфекцией не получают лечение из-за отказа со стороны их родителей «пичкать малышей лекарствами». Некоторые из этих детей — в тяжелом состоянии.

2 марта в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от жительницы Тюмени, страдающей ВИЧ, с просьбой разобраться в критическом состоянии ребенка. Сама она никогда не проходила терапию и, соответственно, не лечила дочь, так как отрицает само существование ВИЧ-инфекции. Ее трехлетняя девочка страдает недовесом и недоразвитием. Мать грешит на прививку против гепатита при рождении. Последующее плохое самочувствие ребёнка она связывала именно с вакцинацией. Она не считает себя плохой матерью. Бегала с ребенком по врачам — гомеопату, остеопату, неврологу. И в феврале — резкое ухудшение. «Сдалась, чтобы отстали», — пишет отрицающая ВИЧ мать.

На просьбы врачей лечить ребенка от ВИЧ, как истинная «отрицательница», она не реагировала, пока дочку не госпитализировали в тяжелом состоянии. «Центр по профилактике и борьбе со СПИД» бьет тревогу, пишет письма уполномоченному по правам ребенка по Тюменской области Андрею Степанову с просьбой разобраться в злоупотреблениях «отрицателей» родительским правом. Ведь по закону намеренный отказ родителей лечить ребенка с хроническим заболеванием приравнивается к угрозе жизни и лишению родительских прав. Врачей поддерживают общественники.

«В Семейном кодексе Российской Федерации прописано, что родители несут полную ответственность за сохранение здоровья своего ребенка. Но для доказательства причинно-следственной связи необходимо, чтобы возникала причина. То есть, если этот ребенок вдруг погибнет — у правоохранительных органов будет материал для доказательства причин, почему это произошло, — заявила пресс-секретарь «Центра профилактики и борьбы со СПИД» Елена Лосева тюменскому порталу «Наш город».

Семью трехлетней девочки поставили на профилактический учет. Но, как опасаются медики, несколько десятков детей находятся до сих пор в опасности. В региональные органы прокуратуры направлено 97 обращений о случаях уклонения ВИЧ-инфицированных матерей от диспансерного наблюдения их детей, сообщают тюменские врачи в своем письме омбудсмену. Есть случаи, когда под давлением суда «отрицатели» берутся за лечение ребенка, но это — единичные случаи.

Между тем, только в 2016 году в Тюменской области было выявлено 1882 новых случая ВИЧ — инфекции (в том числе в учреждениях ФСИН 152 случая). Темп прироста — 6%. Поражён 1% населения региона. По числу ВИЧ-инфицированных лидируют город Тобольск, Ялуторовский район, Вагайский район. На всех вышеперечисленных территориях показатели превышают среднеобластной, сообщает «Центр по профилактике и борьбе со СПИД».

В 2016 году среди вновь выявленных ВИЧ — инфицированных женщины составили 775 случая — 41,2%, мужчин зарегистрировано 1107 случаев — 58,8%. Преобладает половой путь заражения. Наиболее пораженным возрастом среди взрослых является молодежь от 25 до 39 лет — 64%.

Всего в Тюменской области насчитывается три тысячи ВИЧ-инфицированных детей.