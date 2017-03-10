Нижний Новгород, 10 марта, 2017, 17:28 — ИА Регнум. Миллиарды рублей, собранных с жителей Нижегородской области в качестве платы за капремонт, уже несколько месяцев лежат на счетах областного казначейства и обесцениваются под воздействием инфляционных процессов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-спикер областного Законодательного собрания Владислав Егоров.

Андрей Репин ИА REGNUM Три года назад в этом доме вместо подъездов был отремонтирован фасад

«Они лежат уже 3 месяца, на них не начисляются проценты. Мы понимаем, что такое обесценивание 3 млрд рублей. Это огромные средства!» — отметил Егоров. — И мы специально обратились с открытым письмом к заместителю губернатора о проведении открытого конкурса по выбору финансовой организации для размещения средств Фонда капремонта».

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«Очень важно добиться конкуренции между банками за этот большой куш. Я уверен, что они будут готовы поступиться процентами, лишь бы получить этот стабильный и все нарастающий объем средств. Сборы-то продолжаются», — заявил депутат.

При этом он высказал предположение, что обезличенные средства, находясь в казначействе, могут поступить в бюджетный процесс: «Ими, возможно, затыкаются какие-то дыры в бюджете. Надо же выполнять задачу по профициту, вот, может, и нашли лазейку. Это уже предмет для дальнейшего расследования. Сейчас самое главное, чтобы эти деньги были возвращены в сектор инфляционного компенсатора. Чтобы происходило гарантированное начисление процентов».

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По словам Егорова, федеральное законодательство разрешает размещать средства капитального ремонта там, где решит региональное законодатель: «Наше Заксобрание при принятии регионального закона о капремонте ничего в нем не прописало. Этой лазейкой, возможно, специально заранее подготовленной, воспользовалась исполнительная власть. В федеральном законе прописано, что средства могут временно размещаться в казначействе. Скорее всего, эта норма была введена на время становления всей системы капитального ремонта в 2014 году. Далее все может регулироваться законом субъекта. Но у нас субъект сознательно замолчал этот вопрос и получается, что с деньгами — что хочешь, то и делай. Ни Законодательное собрание Нижегородской области, ни региональный закон о капремонте ничего не регулируют, ни на что не влияют».

Андрей Репин ИА REGNUM Вот так выглядит фасад, отремонтированный несколько лет назад. Опять разваливается

«Наша фракция (КПРФ) предлагала комплекс поправок к областному закону, позволяющих Заксобранию и муниципалитетам участвовать в вопросах формирования суммы взносов в зависимости от территории, от года постройки дома, в определении и утверждении этого взноса, его минимальной суммы, — говорит Егоров. — Но наша область решила этим не пользоваться, полностью доверившись Фонду капитальному ремонта. Он стал единственной организацией, которая определяет все параметры взносов на капремонт, по тому, куда и под какие проценты размещать собранные с населения средства. Если это банковская сфера, то по конкурсу. И разместила под 8%, хотя можно было разметить под 13%. А теперь вовсе в казначейство вообще под ноль. Они при этом еще говорят о том, что теперь все гарантировано — банки могут лопнуть, а казначейство нет».

Полное устранение как депутатов Заксобрания, так и муниципалитетов из процесса капитального ремонта приводит к абсолютно бесконтрольной работе всей этой системы, уверен депутат.

«Мы сейчас внесли в Заксобрание проект областного закона, который дает возможность муниципалитетам самим выступать в роли технического заказчика капремонта муниципалитеты, формировать и менять региональную программу капремонта в краткосрочной перспективе. Пусть у муниципалитетов тоже будет груз ответственности. Они ближе к людям, пусть выявляют, где и что надо делать. А то получается, что людям нужно крышу ремонтировать, а им вместо этого фасад красят. Это, кстати, реальная история из жизни», — добавил Егоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Егоров направил на имя заместителя губернатора, министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александра Байера с просьбой дать пояснения по работе Фонда капремонта.

Поводом для обращения стало расторжение Фондом капитального ремонта договора с ПАО «Банк ВТБ», на счетах которого аккумулировались средства граждан. По данным депутата, договор с банком был расторгнут еще в декабре 2016 года. Средства в банке были размещены под 8,1% годовых.

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В своем запросе Егоров просит указать размер недополученных средств по процентам расторгнутого договора по состоянию на 1 марта 2017 года и указывает на необходимость в ближайшее время провести конкурс между финансово-кредитными организациями, чтобы разместить средства населения, собранные на проведение капремонта.

При этом в запросе говорится о недопустимости размещения этих средств под 0%, как это было ранее.

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Деятельность нижегородского Фонда капремонта давно вызывает множество вопросов. Так, в феврале 2016 года стало известно, что из 1,89 млрд рублей, собранных фондом с граждан и организаций на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, реально на эти цели направлено всего 447 млн рублей.

Остальные денежные средства были размещены в банках под нулевые или максимально низкие проценты.

В январе 2017 года глава Фонда Сергей Протасов, к работе которого накопилось большое количество претензий, ушел в отставку. Решение о смене руководства фонда «назревало на правительственном уровне уже давно». В итоге Протасова попросили покинуть должность.

Его место временно занял руководитель аппарата регионального министерства строительства Владимир Челомин, ранее занимавший пост главы областного Минстроя.

В феврале 2017 года областное Законодательное собрание утвердило очередные изменения в областной бюджет. С учетом внесенных изменений доходы бюджета составили 141,6 млрд рублей, расходы — 140,9 млрд рублей, профицит — 674,4 млн рублей.

При формировании областного бюджета осеню 2016 года областное правительство заявило, что он будет профицитным. При этом ряд депутатов областного Законодательного собрания уже тогда заявлял, что планируемый профицит нужно считать техническим.

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Профицитный бюджет является одним из важнейших требований, выполнение которых позволяет региону надеяться на предоставление бюджетных кредитов, которыми областное правительство надеется заместить кредиты коммерческих банков, выданных под более высокую процентную ставку.