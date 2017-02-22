Улан-Батор, 22 февраля, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Монголии Мунх-Оргил провел сегодня, 22 февраля, в Улан-Баторе отчетную пресс-конференцию по итогам визитов в Россию и Китай.

(сс) Michael Marcovici Деньги

Напомним, глава внешнеполитического ведомства Монголии находился в России 13−14 февраля по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В ходе переговоров стороны отметили, что между Россией и Монголией отсутствуют нерешенные вопросы, связанные с экономикой, финансами и политикой. необходимо лишь продолжать работу по обеспечению реализации ранее достигнутых договоренностей. Мунх-Оргил подчеркнул, что главной целью поездки была подготовка к визиту в Россию премьера-министра Монголии, которая предварительно намечена на первую половину 2017 года.

Министр иностранных дел Мунх-Оргил также сообщил, что в ходе переговоров обсуждался вопрос о выделении Монголии льготного кредита в 100 млрд рублей. Российская сторона дала положительный ответ, отметив, что Россия внимательно будет следить за реализацией соглашения с МВФ. Если обещанный кредит будет выделен, то Монголия направит эти деньги на реализацию железнодорожных и энергетических проектов.

Напомним, 19 февраля министр финансов Чойжилсурэн объявил, что в рамках программы МВФ Extended fund facility Монголия получит около 5,5 млрд долларов от государств-доноров в качестве финансирования на льготных условиях.

Также монгольский министр сообщил, что в ходе переговоров в России обсуждались вопросы, связанные со строительством ГЭС на реке Селенге. По его словам, стороны договорились создать совместную рабочую группу для комплексного рассмотрения экологических вопросов.

Отметим, что власти Монголии считают строительство ГЭС на реке Селенге чрезвычайно важным для социально-экономического развития страны. При этом Селенга является одним из крупнейших притоков озера Байкал. Планы по возведению ГЭС вызывают озабоченность российских властей. В данный момент финансирование проекта заморожено.

Также министр поделился с журналистами итогами визита в КНР, который завершился 21 февраля. Министры иностранных дел КНР и Монголии обсудили множество вопросов, связанных в том числе с созданием совместного совета и составлением меморандума об улучшении совместной экономической деятельности стран в рамках интеграционной инициативы Монголии «Степной путь» и инициативы КНР «Один пояс-один путь».

Министр иностранных дел сообщил, что премьер — министр Монголии Эрдэнэбат посетит форум международного сотрудничества в рамках проекта «Одного пояса-одного пути» в мае 2017 года.

По словам Мунх-Оргила, КНР оценила переговоры Монголии с МВФ и подчеркнула особое их значение для устойчивого планирования совместной деятельности. Также китайская сторона выразила готовность оказать поддержку, в том числе и финансовую. Речь идет об инвестициях в 1 млрд долларов, которые премьер-министр Ли Коцян пообещал выделить в 2016 году. Китайские деньги Монголия планирует потратить на строительство жилых районов на территориях, занятых в настоящее время юрточными городками, которые являются источником загрязнения воздуха в столице страны.