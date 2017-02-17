Глава МИД Монголии посетит КНР с официальным визитом

Делегация во главе с министром иностранных дел Монголии прибудет в Пекин 19 февраля

Пекин, , 12:29 — REGNUM В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан подтвердил информацию о визите министра иностранных дел Монголии Ц. Мунх-Оргила, который пройдет с 19 по 21 февраля. По словам китайского дипломата, глава МИД Монголии прибудет в Пекин по приглашению китайского коллеги.

19 февраля в Пекине состоятся переговоры Ц. Мунх-Оргила и министра иностранных дел КНР Ван И. Стороны намерены обсудить целый ряд вопросов, в том числе сотрудничество в сфере торговли и безопасности, пишет «Жэньминь жибао».

Ожидается, что 20−21 февраля состоятся переговоры главы МИД Монголии и председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр иностранных дел Монголии Ц. Мунх-Оргил заявил, что власти страны впредь не допустят новых визитов Далай-ламы в Монголию. Кроме того, монгольский министр выразил сожаление, что визит тибетского духовного лидера оказал негативное влияние на развитие китайско-монгольских отношений.