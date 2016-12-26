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Смог в Улан-Баторе: в столице Монголии прошел марш протеста

Общество
Жители города выступили против загрязнения воздуха в столице
Смог над городом
Jing
Смог над городом

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, 26 Декабря 2016, 15:41 — REGNUM  

26 декабря на главной площади Улан-Батора состоялась демонстрация протеста «Матери и отцы против смога». Жители города решили таким образом привлечь внимание властей к проблеме загрязнения атмосферы и его влияния на здоровье людей, особенной детей.

Участники акции потребовали от правительства и администрации города признать сложившуюся ситуацию экологическим бедствием, принять реальные меры, внести изменения в законодательство и провести очередное заседание правительства, запланированное на 28 декабря, в районе Баянхошуу, где загрязнение воздуха в 7 раз превышает норму, установленную ВОЗ.

О нынешней экологической ситуации в Улан-Баторе

Улан-Батор — столица Монголии. Город получил прозвище «Белая богиня Азии». Вид на город с высоты птичьего полета действительно когда-то был прекрасным, белым и чистым. Сегодня из-за смога это, скорее, «Серая столица». Более 10 лет жители столицы жалуются на загрязнение воздуха, перед каждыми выборами политики обещают изменить ситуацию, ежегодно власти принимают новые программы под названием «Город без дыма», но результата нет.

По результатам проведенных исследований выяснилось, что четыре электростанции Улан-Батора в год используют более 6 млн тонн угля. Еще более 2 млн тонн угля уходит на обогрев юрточных районов города, где проживают 67% жителей столицы. В результате выделение парниковых газов достигает 7,6 млн тонн, а уровень твёрдых частиц, которые являются наиболее опасными для здоровья, в атмосфере в 17 раз превышает установленный ВОЗ безопасный уровень.

Дымовая завеса в столице Монголии увеличивается в декабре и январе, в самые холодные месяцы. В столице соседнего Китая, Пекине, из-за загрязнения атмосферы в декабре был дважды зафиксирован красный уровень опасности, были закрыты школы и детсады. Маленькие жители Улан-Батора ходят на занятия сквозь смог, поскольку власти не признают ситуацию опасной, нет и механизма правового регулирования.

Последствия смога в Улан-Баторе

Доктор Канадского университета им. Саймона Фрейзера Райн Аллен неоднократно изучал влияние атмосферного загрязнения Улан-Батора на здоровье населения. По данным исследования, проведенного в 2011 году, в ближайшем будущем загрязнение воздуха станет причиной смерти каждого десятого жителя столицы Монголии. Также по данным доктора Райна Аллена, смог является одной из причин заболеваемости новорожденных. Монгольские исследователи пришли к схожим выводам: густой смог Улан-Батора становится причиной 9,2% преждевременных смертей, 24,1% заболеваний дыхательных путей у детей и 39,9% случаев рака легких.

Какие меры принимают власти

Хотя ежегодно власти Монголии принимают меры и выделяют огромные средства для борьбы с атмосферным загрязнением, нужные результаты не достигнуты, из года в год смог в Улан-Баторе увеличивается.

По данным монгольских СМИ, с 2011 по 2015 год правительство Монголии выделило на эти цели 135 млрд тугриков (около 56 млн долларов). А в 2017 году правительство Монголии планирует улучшить качество воздуха в столице, обеспечив энергоснабжение юрточных районов и снизив до нуля ночной тариф на электроэнергию. Данный тариф начнет действовать уже с 1 января 2017 года.

В ходе заседания Национального комитета по уменьшению загрязнения воздуха премьер-министр Монголии Жаргалтулга Эрдэнэбат вновь подчеркнул, что правительство должно принять эффективные меры по очищению воздуха. По итогам заседания было решено, что Национальный комитет Монголии по уменьшению загрязнения воздуха получит 5 млрд тугриков (около 2 млн долларов) из бюджета в 2017 году. Из этих денег в общей сложности 3,5 млрд тугриков будет использовано для введения нулевого тарифа на электроэнергию в ночное время. По словам премьер-министра, его предшественники бросали деньги на ветер.

regnum author Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ
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