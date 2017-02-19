Бишкек, 19 февраля, 2017, 09:31 — ИА Регнум. «Решать, кто будет президентом Киргизии, будет не Москва, не Вашингтон. Сами граждане Киргизии будет решать. Поверьте мне, у нас другая страна и другие люди, свои проблемы мы решаем сами», — заявил президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев в интервью «Euronews» в ходе рабочего визита в Европейский союз.

noviceromano Киргизия

Глава государства назвал абсурдными утверждения некоторых киргизстанских политиков о том, что президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Бишкек якобы для того, чтобы указать на удобного для Кремля кандидата в президенты Киргизии.

«Да, было такое время, когда страна полностью зависела от всех соседей, когда стране любая соседняя республика могла выключить и газ, и свет и так далее. Мы — совершенно другая сегодня страна. И, конечно, Путин едет совершенно не для этого», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос европейского издания о том, был ли Евразийский экономический альянс создан для того, чтобы, прежде всего, блюсти интересы России, Алмазбек Атамбаев высказал мнение, что «может быть, так Россия хотела бы, или руководители России, но сегодня этот союз выгоден и Киргизии».

«Почему? Я приведу пример. В России работает более полумиллиона наших трудовых мигрантов, которые были в силу различных причин за годы независимости вынуждены туда уехать. Некоторые по 20 — 30 лет там живут. И после вступления в ЕАЭС у них хотя бы появились права. Раньше они были там как трудовые рабы. А теперь у них есть права. Они могут устраиваться на работу (легально — Прим. ИА REGNUM )», — пояснил он.

По словам киргизского лидера, если бы Киргизия не вступила в Евразийский союз, то тогда этой среднеазиатской стране грозила бы экономическая блокада.

«Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на полтора месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада — это плохая вещь», — подчеркнул он.

Президент Киргизии добавил, что у республики нет другой интеграционной альтернативы, кроме Евразийского экономического союза.

«Пожалуйста, мы готовы и сегодня вступить в Евросоюз. Я предлагал это, но мне открыто сказали: у нас нет общих границ. Тогда что ж вы нам предлагаете? У нас 6 миллионов человек (населения — Прим. ИА REGNUM ). Замкнуться и жить как в джунглях, что ли? Мы должны развиваться, нам нужен рынок», — подытожил Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что выборы президента Киргизии запланированы на 19 ноября 2017 года. О своем намерении баллотироваться на главный государственный пост этой среднеазиатской страны уже сообщили три кандидата: экс-премьер-министр и лидер партии «АкШумкар» Темир Сариев, бывший министр чрезвычайных ситуаций и лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, а также экс-премьер-министр и глава фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов.Отметим, действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, в соответствии скиргизским законодательством, не имеет права выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах. Вместе с тем, сам Атамбаев также не выказывает желания продолжать политическую карьеру на высоких госдолжностях, а также оставлять после себя преемника.