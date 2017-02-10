В 2016 году трудовые мигранты перечислили в Киргизию более 117 млрд рублей

Бишкек, , 09:32 — REGNUM В 2016 году трудящиеся за рубежом киргизские мигранты перечислили в Киргизию $1 млрд 991,3 млн (свыше 117,53 млрд рублей), что почти на $307,7 млн (18,16 млрд рублей) больше, чем в 2015 году. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка этой среднеазиатской страны (НБ КР).

Пик денежных переводов в минувшем году пришелся на июнь — $217 млн (12,8 млрд рублей) и август — $225 млн (около 12,81 млрд рублей), наименьшие объемы были перечислены в январе — $69,6 млн (4,11 млрд рублей) и феврале — $98,1 млн (5,79 млрд рублей).

По информации НБ КР, больше всего денег в Киргизию переслали граждане, работающие на территории Российской Федерации — около $1 млрд 938,5 млн (около 114,42 млрд рублей). Затем следуют переводы от находящихся в США киргизстанцев, в 2016 году они отправили на родину около $47 млн (2,77 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, порядка 700 тыс. киргизстанцев в настоящее время трудятся за пределами Киргизии. По неофициальным данным, численность киргизских мигрантов превышает 1,2 млн человек (пятая часть населения этой страны). При этом до 80% из них работают в России.

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