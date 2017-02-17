Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2017, 11:26 — ИА Регнум. 16 февраля в Мюнхене на «полях» конференции по безопасности состоялась ранее анонсированная, но до последнего момента не подтверждённая ни одной из сторон встреча глав МИД Армении и Азербайджана — Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД Армении, переговоры состоялись по инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, в их присутствии. «В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейших встреч между министрами иностранных дел, а также визита сопредседателей в регион», — говорится в сообщении.

Ранее посредники провели отдельные встречи с армянским и азербайджанским министрами.

По итогам встреч в Мюнхене сопредседатели Минской группы — послы Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Ричард Хогланд (США) — распространили заявление, в котором говорится, что посредники обсудили с министрами текущую ситуацию на линии соприкосновения и армяно-азербайджанской границе.

Они вновь подтвердили, что мирному решению конфликта нет альтернативы, и что война — не способ решения проблемы. Международные посредники призвали стороны к сдержанности как в действиях, так и в публичных заявлениях. Они также призвали их готовить население к миру, а не к войне.

Сопредседатели также призвали стороны строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994−95 гг., которые являются основой для прекращения военных действий.

Они напомнили о совместном заявлении президентов стран-сопредседателей в Довилле в мае 2011 года, подчеркнув, что применение силы приведёт только к новым страданиям и разрушениям и будет осуждено международным сообществом.

Сопредседатели поделились со сторонами своим мнением о том, какие меры должны быть приняты для реализации решений саммитов 2016 г. в Вене и Санкт-Петербурге, направленных на стабилизацию ситуации в зоне конфликта.

Дипломаты подчеркнули, что министры должны проявить большую гибкость и возобновить всеобъемлющие переговоры по достижению скорейшего окончательного решения.

Посредники признали, что недавнее решение властей Армении вернуть Азербайджану тело азербайджанского военнослужащего было полезным гуманитарным жестом. Министры в свою очередь подтвердили свою решимость строго соблюдать международные гуманитарные обязательства, включая указанные в Астраханской декларации, принятой президентами Армении, Азербайджана и Российской Федерации в октябре 2010 года.

«Сопредседателям известно, что так называемый Конституционный референдум планируется провести в Нагорном Карабахе 20 февраля 2017 года. Хотя сопредседатели отмечают, что де-факто власти Нагорного Карабаха применяют подобную процедуру как попытку организовать общественную жизнь своего населения, они еще раз подчеркивают, что ни одна из стран, включая Армению и Азербайджан не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Соответственно, сопредседатели не признают результаты референдума 20 февраля, как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха. Сопредседатели также подчеркивают, что результаты никоим образом не предрешают окончательный статус Нагорного Карабаха или исход текущих переговоров, цель которых — достичь прочного и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.

Уточняется также, что сопредседатели планируют посетить регион в марте.

Ранее свое отношение в связи с планируемым в Нагорном Карабахе референдумом выразило министерство иностранных дел России

«Мы не признаем Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Исходим из того, что его статус должен быть определен путем политических переговоров в рамках Минского процесса. При этом не считаем, что ход мирного урегулирования мог бы зависеть от проведения упомянутого «конституционного референдума», — заявили в МИД России на запрос азербайджанского агентства АПА.