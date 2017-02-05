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Тело убитого месяц назад азербайджанского солдата передано на родину

Политика
Уточняется, что передача тела состоялась 5 февраля на участке Иджеван-Казах армяно-азербайджанской границы
Здание МО Армении Здание МО Армении

Ереван, 5 февраля 2017, 19:16 — REGNUM  Власти Армении при посредничестве Международного комитета красного креста (МККК) передали тело убитого азербайджанского военнослужащего Чингиза Гурбанова на родину, сообщает пресс-служба министерства обороны Армении.

Чингиз Гурбанов (1994 г.р.) был убит 29 декабря во время попытки диверсионного проникновения на территорию Армении. В рамках возбужденного в связи с диверсией и убийством троих армянских военнослужащих была назначена судебно-медицинская экспертиза тела Гурбанова.

В сообщении ведомства отмечается, что необходимость хранения тела азербайджанского военнослужащего отпала после проведения судебно-медицинской экспертизы, назначенной в рамках возбужденного в следственном управлении Службы нацбезопасности уголовного дела по статьям «развязывание или ведение агрессивной войны» и «убийство, совершенное группой лиц или организованной группой по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма».

Уточняется, что передача тела состоялась 5 февраля на участке Иджеван-Казах армяно-азербайджанской границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на армяно-азербайджанской границе утром 29 декабря произошло боестолкновение, в результате которого погибли трое военнослужащих Армении.

В министерстве обороны Армении тогда сообщили, что бой случился на участке границы юго-восточнее села Чинари Тавушской области Армении. «С азербайджанской стороны была совершена попытка диверсионного проникновения, которая была отражена с армянской стороны. Противник отступил, неся потери в виде убитых и раненых, в том числе на позициях МО Армении», — сообщил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованисян.

Спустя почти две недели, 10 января, председатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, комментируя боестолкновение на армяно-азербайджанской границе, не вдаваясь в подробности, потребовали от Еревана вернуть труп азербайджанского военнослужащего.

«Призываем без промедления вернуть человеческие останки в соответствии с соглашением в Астрахани в 2010 году, принимая во внимание исключительно гуманитарный характер данного вопроса», — отметили дипломаты.

Заявление вызвало резкую критику в общественно-политических кругах Армении, его даже прокомментировали в МИД Армении.

Читайте ранее в этом сюжете: Заявление МГ ОБСЕ в Армении критикуют все, но не МИД

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