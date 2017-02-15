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В ожидании встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Мюнхене

Политика
«Если МИД Армении не будет отвечать на заявления азербайджанской стороны, которые касаются Нагорно-Карабахского конфликта, то в срыве переговоров будет обвинена Армения»
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян и Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров Глава МИД Армении Эдвард Налбандян и Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров

Ереван, 15 февраля 2017, 12:08 — REGNUM  Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 16−17 февраля примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Уточняется, что запланирована встреча Налбандяна с сопредседателями МГ ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Налбандян также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили встречу глав МИД Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности.

31 декабря на пресс-конференции в Ереване глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что посредники Минской группы ОБСЕ предложили провести встречу между представителями Армении и Азербайджана на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Сопредседатели предложили провести встречу в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности. Речь идет о встречах с сопредседателями и между главами МИД Армении и Азербайджана. Вы знаете, что мы никогда не отказываемся от таких встреч, и на министерском и на других уровнях», — сказал Налбандян.

Однако он отметил, что ничего подтвердить не может, так как, несмотря на согласие Армении, не ясно, в «какие игры будет играть Азербайджан», как это было в Гамбурге.

«Тогда они вообще опровергали факт встречи, а затем заявляли, что это была не встреча, а всего лишь обед», — сказал Налбандян.

9 февраля глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

«Я сказал, пожалуйста, я готов. Но примерные сроки не обсуждались, это потребует согласования графиков. Пока предложений по конкретным срокам нам не поступало, но наше принципиальное согласие есть», — сказал Мамедъяров.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что Москва не настаивает на встречах по урегулированию карабахской проблемы, а лишь предлагает их провести.

«Сейчас могу лишь сказать, что контакты между сторонами продолжатся. Когда и где? Еще раз говорю, скажу чуть позже, когда этот вопрос будет согласован», — отметила Захарова.

По мнению бывшего пресс-секретаря МИД Армении, а ныне руководителя комитета по международным связям оппозиционного Армянского национального конгресса, Владимира Карапетяна, если МИД Армении не будет отвечать на заявления азербайджанской стороны, которые касаются Нагорно-Карабахского конфликта, то в срыве переговоров будет обвинена Армения.

«На днях глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сделал ряд заявлений, которым стоит уделить внимание. Вообще, подобные заявления получают дополнительное значение, учитывая отсутствия откликов на те основные тезисы, которые касаются вопросов урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта.

Во-первых, Мамедъяров заявил о готовности встретится с армянской стороной. Независимо от того, насколько формально было высказывание, это заявление, которое должно получить ответ. В противном случае, в задержке встречи будет обвинена именно Армения», — считает Карапетян.

По его словам, в интервью есть ещё несколько заявлений, которые требуют комментариев и откликов. «Уверен, что МИД Армении не должен молча и в качестве наблюдателя следить за азербайджанскими инициативами», — отмечает бывший пресс-секретарь МИД Армении.

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Нагорно-карабахский конфликт
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