Глава МИД Армении обратил внимание посредников на угрозы Баку

«Состоится ли встреча Налбандяна с Мамедяровым зависит от азербайджанской стороны»

Мюнхен, Германия, , 22:20 — REGNUM Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян сегодня, 16 февраля, в Мюнхене встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция) и Ричардом Хогландом (США), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что Эдвард Налбандян обратил внимание собеседников на то, что, несмотря на принятые обязательства и многочисленные требования сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Азербайджан продолжать нарушать трехсторонние бессрочные соглашения о прекращения огня, достигнутые в 1994—1995 годах, сопровождая их угрозами решить вопрос военным путем.

«Собеседники подчеркнули необходимость выполнения соглашений, достигнутых в Вене и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

Посредники также планируют провести аналогичную встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедяровым, который также принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян сообщил, что посредники предложили провести встречу Налбандян-Мамедъяров на «полях» конференции. «Ереван получил это предложение. А состоится ли встреча Налбандяна с Мамедяровым зависит от азербайджанской стороны», — сказал пресс-секретарь.

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