Грозный, 13 января, 2017, 14:13 — ИА Регнум. В случае непредвиденных ситуаций в столичном аэропорту Чечни созданы все условия для размещения и обслуживания пассажиров, а также для устранения последствий этих ЧП, вызванных погодными условиями или техническими неполадками. Об этом ИА REGNUM 13 января сообщили в руководстве воздушной гавани.

traveLink Самолет в аэропорте

Международный аэропорт «Северный» готов к аномальным ситуациям, заявил исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Вайнахавиа» Солсбек Гамбулатов. В случае непредвиденной задержки рейсов пассажиры могут рассчитывать на размещение в гостинице, комнате матери и ребенка. В здании аэропорта имеется медицинский пункт. К услугам пассажиров столовая и ресторан, общий и VIP-залы.

Все службы аэропорта также готовы к непредвиденным случаям, связанным с техническими неполадками, сложными погодными условиями или аварийными ситуациями. По словам заместителя директора «Вайнахавиа», в международном аэропорту Грозного есть необходимая спецтехника для буксировки воздушных судов и расчистки взлётной полосы. Имеется также специальная техника для обработки при необходимости взлетной полосы химреагентами.

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В соответствии с нормативными документами, определяющими правила работы аэропорта, ведется постоянный контроль над состоянием взлетной полосы. Его определяют перед посадкой и взлетом воздушного судна с помощью специальных приборов. Все данные при этом отражаются в журнале учета.

Кроме того, по словам Солсбека Гамбулатова, в целях обеспечения безопасной работы аэропорта создана аэропортовая комиссия. В нее входит в том числе представитель МЧС по региону.

Аэропорт «Северный» начал выполнять регулярные рейсы в 2007 году. 8 марта здесь впервые за последние 10 лет приземлился самолет из Москвы. Глава Чечни распорядился в честь праздника оплатить всем женщинам стоимость перелета за счет регионального общественного фонда имени Ахмада Кадырова.

Восстановительные работы на разрушенном в период военных действий аэропорту начались в 2001 году, но были приостановлены из-за проблем с финансированием. В 2006 году строительство было возобновлено. Были полностью реконструированы здание аэропорта, расширена и удлинена взлетно-посадочная полоса, создана современная дренажная система. Появился также аэропортовый комплекс, способный принимать Ту-154 и Ил-62.

О том, что аэропорт в Грозном один из лучших в регионе, заявлял не раз глава Чечни Рамзан Кадыров. Однако из-за того, что в Чечню стали все чаще прилетать крупные политики, бизнесмены, деятели науки, культуры, в том числе из зарубежья, по мнению главы региона, настала пора подумать о новом аэропорте. В 2014 году он заявил о том, что скоро, «в Грозном вас будет встречать аэропорт — чудо архитектуры».

Напомним, в первые дни нового 2017 года в Калининградском аэропорту произошло ЧП. 4 января лайнер при посадке выехал за взлетную полосу, получив при этом повреждения. На время восстановительных работ — почти двое суток — более 2500 человек ждали отложенных рейсов. Оказалось, что аэропорт не обладает достаточным техническим оснащением, чтобы самостоятельно очистить взлетную полосу и убрать с нее поврежденный самолет.

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