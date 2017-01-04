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В Калининграде Airbus A321 выкатился за пределы ВПП и сел на «брюхо»

Происшествия
Пострадали три человека

Калининград, 4 Января 2017, 07:38 — REGNUM  В аэропорту Калининграда самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из московского подмосковного аэропорта «Домодедово» в «Храброво», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сегодня, 4 января, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что на борту пассажирского лайнера находились 167 пассажиров. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Медицинская помощь понадобилась трем пассажирам. Серьезных травм никто не получил.

Пассажиров эвакуировали, а самолет был отбуксирован. У него было обнаружено повреждение переднего шасси. Что стало причиной аварии пока не известно.

Начата доследственная проверка. В социальных сетях очевидцы публикуют видеозапись выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета

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