Аэропорт Калининграда спустя 18 часов после ЧП так и не возобновил работу

По неофициальным данным, аэропорт не открывают, поскольку не получается эвакуировать лайнер

Калининград, , 16:46 — REGNUM Калининградский аэропорт «Храброво» спустя 18 часов после авиапроисшествия так и не возобновил работу. Напомним, вчера в 23.30 мск самолёт компании «Аэрофлот» совершил жёсткую посадку в Калининграде.

Судя по онлайн-табло на официальном сайте аэропорта, сегодня отменены или задержаны около 20 рейсов из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и Минск. Причём, время рейсов менялось каждый час. На эти минуты указано, что самолёты задерживаются до 18:00 мск.

По неофициальным данным, аэропорт не открывают, поскольку не получается эвакуировать лайнер.

По данным Калининградской транспортной прокуратуры, Airbus A-320 при посадке выкатился на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы и у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси.

Корреспонденту ИА REGNUM дополняет, что в аэровокзальном комплексе скопилось несколько сотен человек, которые наблюдают — цитата одного из авиапассажиров — «шоу за стеклом»: как аэробус пытаются поднять с помощью крана.