Санкт-Петербург, 9 января, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Стадиону «Зенит-Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга, принятому в эксплуатацию в конце декабря 2016 года, необходимо еще более 2 млрд рублей. Контракт на соответствующую сумму заключен без конкурса 29 декабря 2016 года между заказчиком стадиона — комитетом по строительству Санкт-Петербурга — и ОАО «Метрострой», которое выполняет на стадионе функции генподрядчика.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Чаша стадиона на Крестовском острове

Как следует из документов, 2,078 млрд рублей пойдут на выполнение дополнительных работ по приспособлению стадиона к требованиям международных футбольных организаций, силовых структур, обустройство входной группы спортивной арены и зоны контроля доступа.

Согласно условиям контракта, 1,34 млрд рублей предназначены на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей — на приобретение оборудования, мебели и инвентаря, 228 млн рублей составят прочие расходы. Срок выполнения работ по контракту — до 31 марта 2017 года.

Как утверждают петербургские СМИ, вся сумма нового контракта — более 2 млрд рублей — уже выплачена генподрядчику в качестве аванса.

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Напомним, 20 декабря 2016 года комитет по строительству также без конкурса заключил с «Метростроем» еще один контракт — на 1 млрд рублей. В рамках его выполнения подрядчик должен ввести в эксплуатацию системы безопасности и контроля доступа на стадионе.

«Метрострой» получил подряд без конкурса, в формате закупки у единственного поставщика. В качестве основания для такой формы закупки указаны чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы», — отмечает «Деловой Петербург».

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Власти Петербурга считают, что, несмотря на новые траты, они остаются в рамках ранее выделенных на строительство стадиона средств, поскольку надеются взыскать деньги, необходимые на приспособление стадиона к международным соревнованиям, с предыдущего генподрядчика, корпорации «Инжтрансстрой-СПб», контракт с которой был разорван в июле 2016 года. Сейчас взаимные претензии Смольного и строителей рассматривает Арбитражный суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга были официально завершены. Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а Госстройнадзор Санкт-Петербурга издал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

На следующий день, 30 декабря, объект был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

По заверению чиновников Смольного, все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.