«Ещё парочку»: стадион в Петербурге вновь подорожал на 2 млрд рублей
Санкт-Петербург, 9 января, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Стадиону «Зенит-Арена» на Крестовском острове Санкт-Петербурга, принятому в эксплуатацию в конце декабря 2016 года, необходимо еще более 2 млрд рублей. Контракт на соответствующую сумму заключен без конкурса 29 декабря 2016 года между заказчиком стадиона — комитетом по строительству Санкт-Петербурга — и ОАО «Метрострой», которое выполняет на стадионе функции генподрядчика.
Как следует из документов, 2,078 млрд рублей пойдут на выполнение дополнительных работ по приспособлению стадиона к требованиям международных футбольных организаций, силовых структур, обустройство входной группы спортивной арены и зоны контроля доступа.
Согласно условиям контракта, 1,34 млрд рублей предназначены на строительно-монтажные работы, 504 млн рублей — на приобретение оборудования, мебели и инвентаря, 228 млн рублей составят прочие расходы. Срок выполнения работ по контракту — до 31 марта 2017 года.
Как утверждают петербургские СМИ, вся сумма нового контракта — более 2 млрд рублей — уже выплачена генподрядчику в качестве аванса.
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Напомним, 20 декабря 2016 года комитет по строительству также без конкурса заключил с «Метростроем» еще один контракт — на 1 млрд рублей. В рамках его выполнения подрядчик должен ввести в эксплуатацию системы безопасности и контроля доступа на стадионе.
«Метрострой» получил подряд без конкурса, в формате закупки у единственного поставщика. В качестве основания для такой формы закупки указаны чрезвычайные обстоятельства непреодолимой силы», — отмечает «Деловой Петербург».
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Власти Петербурга считают, что, несмотря на новые траты, они остаются в рамках ранее выделенных на строительство стадиона средств, поскольку надеются взыскать деньги, необходимые на приспособление стадиона к международным соревнованиям, с предыдущего генподрядчика, корпорации «Инжтрансстрой-СПб», контракт с которой был разорван в июле 2016 года. Сейчас взаимные претензии Смольного и строителей рассматривает Арбитражный суд.
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Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга были официально завершены. Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а Госстройнадзор Санкт-Петербурга издал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.
На следующий день, 30 декабря, объект был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
По заверению чиновников Смольного, все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.