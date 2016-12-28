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Заказчик «Зенит-Арены» объяснил, на что потратят еще один миллиард рублей

Общество
На стадионе объявлена демобилизация для строителей

Санкт-Петербург, 28 Декабря 2016, 10:58 — REGNUM  Заключение еще одного госконтракта с ОАО «Метрострой» на проведение дополнительных работ на стадионе «Зенит-Арена» объясняется, прежде всего, требованиями по обеспечению безопасности спортивной арены. Об этом сегодня, 28 декабря, заявили в комитете по строительству Санкт-Петербурга, который является заказчиком стадиона на Крестовском острове.

Новый трехмесячный контракт, стоимостью почти в 1 млрд рублей, обусловлен «необходимостью интеграции вновь приобретаемого и монтируемого оборудования в единый комплекс с уже существующей на стадионе системой безопасности и системами жизнеобеспечения», говорится в сообщении строительного ведомства Смольного.

Напомним, накануне власти Петербурга заявили об окончании общестроительных работ на стадионе. Сейчас на объекте находятся инспекторы Ростехнадзора, которые проверяют соответствие выполненных работ заявленным в документах параметрам. Ранее стало известно, что власти Петербурга заключили дополнительный контракт с ОАО «Метрострой» на сумму в 952 млн рублей на срок до 31 марта 2017 года.

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Как заявляют в комитете по строительству Санкт-Петербурга, эта дата объясняется «сроками поставки отдельных видов оборудования системы обеспечения безопасности и контроля доступа, которые составляют от 2 до 3 месяцев».

В комстрое также уверяют, что новый госконтракт не угрожает дополнительными расходами из бюджета Санкт-Петербурга, за счет которого и строится стадион. По данным ведомства, упомянутые 952 млн рублей были предусмотрены для комитета по строительству при подготовке в 2016 году летних поправок к бюджету и утверждены комитетом финансов Смольного.

«Дополнительного перераспределения денежных средств с социальных объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу Санкт-Петербурга, не потребуется», — подчеркивают в комстрое.

Там также отмечают, что в настоящее время на стадионе «проводится демобилизация рабочих, занятых на строительстве объекта», а также «устраняются замечания Ростехнадзора, выданные в рамках итоговой проверки строительной готовности объекта».

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Как предполагается, в ходе выполнения нового госконтракта стадион будет адаптирован к требованиям FIFA, на нем появится периметр безопасности, включая КПП и терминал досмотра грузового транспорта. В январе-марте 2017 года продолжится монтаж систем обеспечения безопасности и контроля доступа, пусконаладка инженерных систем стадиона.

Что же касается скандальной вибрации выкатного поля, на устранении которой настаивает FIFA, то работы по ее снижению «выходят за рамки действующих контрактов и будут продолжены во втором этапе работ, до конца марта 2017 года».

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«Сроки производства работ по ранее заключенным с ОАО «Метрострой» государственным контрактам не переносились», — также говорится в сообщении комитета по строительству. Однако дополнительными соглашениями между комитетом и ОАО «Метрострой» продлены сроки проверки исполнительной документации выполненных работ, в связи с чем перенесены сроки погашения ранее выданных авансовых платежей до 31 марта 2017 года.

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге
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