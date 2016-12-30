Якутск, 30 декабря, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Профессия дипломата переживает серьёзнейшую деформацию на наших глазах, и это очень плохо. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог из Якутии Виталий Обедин. Эксперт считает, что официальные ноты и заявления заменил обмен колкостями, саркастическими высказываниями, «остроумными» репликами и сиюминутными реакциями на ситуацию.

Mambembe Arts — Crafts Формат «дипломатического» языка

Читайте также: ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету

«К сожалению, не только наши медиа, но и наши дипломаты заигрались в «информационную войну», — полагает политолог. — Когда читаешь в российских СМИ «в МИДе прокомментировали…», становится понятно — с вероятностью до 90% это Мария Захарова в своем фейсбуке или твиттере (реже — на брифинге) выпустила очередное «остроумное» замечание, которое немедленно потащили в виде цитаты во все СМИ».

По мнению эксперта, информационная ценность таких комментариев в большинстве случаев равна нулю. «Никаких последствий на политическом и дипломатическом уровне они не несут, зато запускают цепочку комментариев у политизированной части населения: споры, дрязги, очередное разделение на «патриотов» и «либералов» и обмен оскорблениями», — констатировал Виталий Обедин.

Читайте также: «Публичный медийный скандал с Марией Захаровой не повысит авторитет МИД РФ»

Напомним, ИА REGNUM подает в суд иск о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. В редакции считают, что она, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом.

Комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, Мария Захарова сказала: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

Однако слово «недонарод» не употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно. Слово «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM только в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов.

Читайте также: Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM

Также ИА REGNUM обратилось с открытым письмом к министру иностранных дел Сергею Лаврову с изложением ситуации и призывом обратить личное внимание на кричащие проблемы российской дипломатии в странах Ближнего Зарубежья и реальное положение журналистов и авторов российских СМИ в этих странах.

Читайте также: Открытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову

А также: Цирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?

Напомним, в начале декабря в Белоруссии по инспирированным обвинениям были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, а также корреспондент Сергей Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии. Сергею Шиптенко уже предъявлены обвинения, ему грозит срок до 12 лет.

Читайте также: «Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко