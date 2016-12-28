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Открытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову

Политика
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Москва, 28 Декабря 2016, 15:39 — REGNUM  

Уважаемый Сергей Викторович!

На белорусском направлении успешной работы Вашего ведомства происходит то, что известный Вам политический и государственный деятель назвал «странным и чудовищным».

В официальной и неофициальной пропаганде Белоруссии расцветают русофобия, этнический национализм, сотворение из России исторического и будущего военного и политического врага.

Здоровые силы в республике, в том числе те эксперты, которые пишут в российских СМИ, давно бьют тревогу, пытаясь достучаться до своего народа и до России.

Вместо того, чтобы разделить эту общую тревогу, в Белоруссии и в МИД России разворачивается кампания по дискредитации этих экспертов. Сейчас в Белоруссии их подвергают примерному наказанию — аресту, обвиняют по статье, грозящей им заключением сроком до 12 лет. В этих действиях официоз пользуется полной поддержкой националистической оппозиции в Минске, для которой главные враги (и это заявляется совершенно открыто) — Россия, российский народ и российская власть.

Сначала националистические, шовинистические и русофобские (но вполне легальные) СМИ в Белоруссии публикуют «список врагов народа», потом его начинают рекламировать и тиражировать официальные СМИ, превращая придуманные ими псевдоцитаты в лозунги обвинения.

Затем посол России в Минске текстуально повторяет эти обвинения, ни на шаг не отступая от националистически-официозной агитации Минска, фактически одобряя политические репрессии против авторов российских СМИ.

Затем происходит еще более странное и чудовищное: официальный представитель МИД РФ также следует этой схеме, тиражируя придуманные в Минске обвинения. Именно так официальной позицией России (!!!) объявляются выдуманные антироссийскими шовинистами обвинения в адрес ИА REGNUM в использовании таких слов, как «недонарод» и «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии.

Официально заявляем, что ИА REGNUM НИКОГДА не употребляло слово «недонарод» ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, — это просто невозможно в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно.

Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM ТОЛЬКО в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов.

Таким образом Мария Захарова распространила заведомую ложь от имени МИД России и России в целом.

Призываем Вас обратить личное внимание на кричащие проблемы российской дипломатии в странах Ближнего Зарубежья и реальное положение журналистов и авторов российских СМИ в этих странах.

regnum author Редакция ИА REGNUM
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