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Цирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»

Политика
О комментарии Марии Захаровой к заявлению ИА REGNUM о клевете

Модест Колеров, 28 Декабря 2016, 18:56 — REGNUM  

В Белоруссии по политически мотивированному обвинению арестованы трое авторов ИА REGNUM. Вокруг них развязана официозно-националистическая кампания клеветы, основные заведомо ложные лозунги которой фактически поддержал и повторил посол РФ в Минске, а теперь фактически поддержала и повторила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ИА REGNUM будет преследовать эту клевету в суде.

Комментируя заявление редакции ИА REGNUM, Мария Захарова — вместо того, чтобы привести, как минимум, доказательства своей клеветы — теперь обвинила агентство в «циничном самопиаре» на трагедии наших авторов — словно это она, а не мы боремся за их освобождение, словно это мы, а не она фактически поддержала их арест.

Её философия хорошо известна: именно Мария Захарова превратила МИД РФ и официальное лицо России в заложников своей частной переписки в Фейсбуке, в которой нет грани между позицией МИД РФ и её творчеством, в заложников своей поэтической графомании, натужных танцевальных «экспромтов» и скандального исторического невежества, противоречащего даже официальным публикациям МИД России.

Наконец, Мария Захарова решила персонализировать конфликт и упомянула меня лично, предложив — в ответ на заявленную ею от имени МИД России клевету — подать в суд не на официального представителя МИД РФ, а мне — на себя самого. Узнаю её натужный юмор и традиционное уже невежество — на этот раз правовое.

Я уважаю МИД России, уважаю и люблю мою Родину — Россию, меня абсолютно не интересует Мария Захарова лично. И поэтому, если уж ей захотелось поговорить о лице, я считаю позорным явленное ею безответственное, самовлюблённое, графоманское, подлинно «самопиарное», невежественное «лицо» нашего МИДа и нашей страны.

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