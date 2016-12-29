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«Репортеры без границ» призывают освободить Алимкина, Павловца и Шиптенко

Политика
Публикации этих авторов «были спорными, но это не оправдывает их задержания»
«Репортеры без границ» «Репортеры без границ»

Минск, 29 Декабря 2016, 19:36 — REGNUM  Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает руководство Белоруссии немедленно освободить Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, сообщается в заявлении правозащитной организации.

Граждане Белоруссии Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко, сотрудничавшие с ИА REGNUM, задержаны по обвинению в разжигании национальной, языковой и социальной вражды, выразившемся в публикации статей в интернете. Все трое сейчас находятся в заключении, им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии «Репортеров без границ» Йоханн Бирк охарактеризовал эту ситуацию как не соответствующую международным стандартам, так как заключение публицистов под стражу «не является ни необходимым, ни пропорциональным». Он отметил, что публикации Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко хоть и были спорными, но не оправдывают их задержания.

Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» призывает белорусские власти освободить задержанных журналистов и создать условия для справедливого судебного разбирательства и независимой экспертизы их публикаций.

Напомним, в начале декабря 2016 года в Белоруссии были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Их обвиняют в разжигании межнациональной розни, в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр информации Белоруссии Лилия Ананич в своём официальном комментарии о причинах задержания журналистов буквально признала политические мотивы их преследования.

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