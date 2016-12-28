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ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету

Политика
Официальный представитель МИД РФ должен подробнее рассказать обществу о «недогосударстве» и «скотобазе»
Мария Захарова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 28 Декабря 2016, 08:40 — REGNUM  

Вчера, 27 декабря, на еженедельном брифинге в МИД РФ его официальный представитель Мария Захарова, комментируя задержание в Белоруссии журналистов ИА REGNUM, сказала:

«Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

ИА REGNUM официально заявляет, что полностью разделяет точку зрения Марии Захаровой о недопустимости использования слов «недонарод» или «недогосударство» в отношении белорусов и Белоруссии.

Однако слово «недонарод» НЕ употреблялось в публикациях ИА REGNUM ни в отношении белорусского, ни в отношении какого бы то ни было народа, и не могло употребляться в принципе, ибо это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно.

Слово же «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM ТОЛЬКО в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов. Чтобы М. Захаровой стал понятен смысл употребления этого слова, поясняем: говорить, что слово «недогосударство» было употреблено в ИА REGNUM в отношении Белоруссии, — так же верно, как считать, что слово «скотобаза», употребленное недавно М. Захаровой, относится ко всем женщинам.

Одновременно отмечаем, что слово «недогосударство» (как и слово «скотобаза»), — это слово. Это именно то слово, о защите свободы которого говорила М. Захарова на том же брифинге:

«Со своей стороны заявляем о полной приверженности необходимости защиты как свободы слова, так и журналистов».

ТАКИМ ОБРАЗОМ, М. Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространила очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом.

В связи с вышеизложенным ИА REGNUM заявляет, что подает в суд иск к официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

Читайте ранее в этом сюжете: К отцам «майдана» в Минске присоединился МИД России

regnum author Редакция ИА REGNUM
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