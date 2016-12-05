Минск, 5 декабря, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Заявление о сотрудничестве между Сенатом Польши и Советом Республики Национального собрания Белоруссии подписано сегодня, 5 декабря, в Минске. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в ходе переговоров делегаций верхних палат парламентов председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Михаил Мясникович поднял вопрос о выдаче властями Польши «Карты поляка» — документа, подтверждающего принадлежность гражданина другой страны к польской нации и предусматривающего ряд льгот для обладателя такого документа.

Фото: пресс-служба МИДа Белоруссии

По мнению Мясниковича, практика выдачи такого документа гражданам Белоруссии противоречит интересам официального Минска. «Сложным вопросом, я считаю, «Карта поляка» является и требует серьёзного обсуждения — как на уровне экспертов, так и политиков», — заявил он.

Члены польской делегации Польши во главе с маршалом сената Станиславом Карчевским отметили, что открыты к диалогу и готовы ответить на вопросы белорусской стороны, дав понять, что выдача «Карты поляка» продолжится и официальная Варшава все вопросы для себя давно решила. Выдача документа осуществляется на основании польского закона от 7 сентября 2007 года и является суверенным правом польского государства.

Отметим, что власти Белоруссии отказались от введения аналогичного документа — «Карты белоруса», сосредоточившись на активном противодействии использования «Карты поляка». В свою очередь Сейм Польши в январе 2016 года поддержал законопроект о предоставлении дополнительных льгот обладателям «Карты поляка».

Также были обсуждены вопросы гуманитарного сотрудничества. В конце ноября Национальное собрание Белоруссии ратифицировало подписанное в июле межправительственное соглашение с Польшей о сотрудничестве в сфере образования. Документ предусматривает обмен студентами и преподавателями «родного языка», которым правительство Белоруссии считает только один из государственных («беларуская мова»).

Напомним, до этого власти Польши реализовывали «программу Калиновского», целью которой декларировалось оказание поддержки на польской территории «репрессированных» в Белоруссии, в частности — обучения в польских вузах отчисленных по политическим мотивам белорусских студентов, принимавших участие в акциях прозападной оппозиции в Белоруссии. Кроме того, существует обмен студентами между вузами и сотрудничество по линии институтов Академий наук Польши и Белоруссии. Поддержка оказывалась также действующим в Белоруссии пропольским НКО — от фондов, «школ» и институтов (Польский институт в Минске, Польская высшая гуманитарная школа Белорусского института правоведения, фонд им. Стефана Батория и другие) до курсов изучения польского языка и грантовых программ для историков.

Были обсуждены и другие вопросы, в том числе трудовой миграции: власти Польши выказывали интерес в привлечении трудовых мигрантов из Белоруссии. Делегации уделили внимание развитию двустороннего сотрудничества в сфере транзита с учётом инициатив Евросоюза и Китая («Один пояс, один путь»).

По словам Мясниковича, официальный Минск выработал ряд предложений для польской стороны и рассчитывает на помощь официальной Варшавы с парламентами всех стран Евросоюза и не только с парламентами. Такая работа выходит за рамки программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство», инициатором которой была Польша (формально это польско-шведская инициатива). Председатель Совета Республики пожаловался на противодействие конструктивным предложениям официального Минска со стороны евробюрократии.

Карчевский и Мясникович провели переговоры 4 и 5 декабря, предварительным итогом которых стало подписание 5 декабря в Минске совместного заявления о сотрудничестве между верхними палатами парламентов Польши и Белоруссии. Помимо установления постоянных контактов на уровне Сената и Совета Республики, стороны договорились содействовать развитию сотрудничества между Белоруссией и Польшей в сферах образования, науки, культуры, экономики и политики, а также межрегиональных связей.

Мясникович заверил польского коллегу в том, что власти Белоруссии «готовы к расширению взаимодействия во всех сферах». От имени президента страны Александра Лукашенко Карчевский получил в подарок реплику «слуцкого пояса» — роскошного элемента одежды польских магнатов, которые в постсоветской белорусской историографии стали «белорусскими» («слуцкий пояс» объявлен «национальным символом»). Одна из мануфактур по изготовлению этих предметов находилась на территории современной Белоруссии в имении литовско-польского рода Радзивиллов. По указу Лукашенко в Слуцке (Минская область) был построен новый завод по изготовлению «слуцких поясов», что обошлось белорусским налогоплательщикам в несколько миллионов евро.

В программе визита Карчевского значится посещение родового гнезда князей Радзивиллов в Несвиже,отстроенного за счёт средств белорусского бюджета. Также запланированы встречи спикера Сената Польши с представителями прозападной оппозиции в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 5 декабря Александр Лукашенко в ходе переговоров с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским констатировал активизацию политического диалога между Минском и Варшавой, дополняющий высокий уровень торгово-экономических отношений, заявив: «При всех интересах Польши и Белоруссии, согласитесь, делить нам нечего. Мы всегда жили в дружбе и согласии. У нас очень близкая, а порой общая история».

До этого, 24 октября в Минске Александр Лукашенко в ходе переговоров с вице-премьером — министром развития и финансов Польши Матеушем Моравецким заявил, что развитие белорусско-польских отношений должно базироваться на развитии экономического сотрудничества. Были обсуждены вопросы политических и экономических связей между Минском и Варшавой, кризис на Украине, а также взаимное применение санкций Евросоюзом и Россией. В свою очередь председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков предложил Польше участие в сбыте энергии БелАЭС в Евросоюзе.

Глава МИДа Белоруссии Владимир Макей 10 октября посетил Варшаву, обсудив с польским коллегой широкий спектр вопросов, связанных не только с белорусско-польскими отношениями, но также с Евросоюзом в целом, с Россией и Китаем. По словам Макея, руководство Белоруссии считает принципиальным вопросом сокращение сильной экономической зависимости от России. Он также констатировал активизацию польско-белорусских отношений практически во всех областях.

До этого, 22 марта состоялся визит министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в Белоруссию: прошли переговоры руководством республики и прозападной оппозицией, а также посещение урочища Куропаты под Минском и Волковысска, где родилась мать польского министра. Выступая в Куропатах, глава МИД Польши заявил, что в данном урочище находятся останки «многих тысяч» представителей разных народов, в том числе и польского, и личности этих «неизвестных героев» следует установить. Он подчеркнул: «Когда-то оба наши народа стали жертвами одной империи».

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