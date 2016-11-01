Минск, 1 ноября, 2016, 03:04 — ИА Регнум.



Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

Между Белоруссией и Россией существует глубокая интеграция, развитию которой следует способствовать. Об этом в интервью телеканалу «Мир» заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков, сообщает пресс-служба правительства республики.

«Для Белоруссии Россия — это 50% внешнеторгового оборота нашей страны. Казалось бы, для огромной России относительно небольшая Белоруссия с населением в 10 млн человек (по данным Белстата — 9,5 млн человек, — прим. ИА REGNUM ) могла бы показаться не столь значимой, но при этом из всех стран Белоруссия занимает четвертое место (после полуторамиллиардного Китая, Германии и Нидерландов с их портовой инфраструктурой) по объему торговли России с внешним миром. Скажу больше — значительный объем экспортных поставок России в Белоруссию (если убрать минеральное сырье, нефть, газ) приходится на сложнотехническую продукцию и продукцию с добавленной стоимостью. Белоруссия в свою очередь экспортирует в Россию товары, на 30−70% состоящие из российских материалов и комплектующих. Это очень глубокая интеграция. Эта кооперация была создана еще в рамках единого государства. Наша задача — по меньшей мере, как у врачей, не навредить, а там, где это возможно и целесообразно, развивать. Союзное государство России и Белоруссии — это локомотив, авангард интеграции на постсоветском пространстве», — сообщил Кобяков.

Комментируя «газовый конфликт», инициированный Минском в 2015 году и до сих пор юридически не улаженный, Кобяков напомнил об обозначенных два года назад датах, сообщив: «Мы не только решали текущие вопросы конкретного ценообразования на 2016−2017 год (хотя это, естественно, присутствовало и это очень важно), но и нашли выходы, исходя из соглашений, подписанных в рамках Евразийского экономического союза, о том, что в 2019 году мы должны выйти на единый рынок электроэнергии, а в 2025 году на единый рынок нефти и газа. Исходя из этих реперных точек, мы выстроили понимание, как этот процесс будет сходиться к этим датам. В первую очередь нас интересовал 2019 год — единый рынок электроэнергии».

Читайте также: Минэнерго Белоруссии: с наценкой «Газпрома» газ стоит $149,5

«Мы нашли сочетание определенного устойчивого ценообразования для «Газпрома» (у него есть свое видение развития рынка газа не только в Белоруссии, но и в мировом масштабе) и определенных межбюджетных отношений в рамках Союзного государства. Сейчас принципиальные договоренности есть, идет техническое оформление механизмов, которые позволят их реализовать на практике. Цена — такая, как есть, 132 доллара за тысячу кубометров газа. Эта цена остается, но нас устраивают другие принятые сопутствующие решения», — сказал председатель Совмина Белоруссии.

Кобяков рассказал также о проблеме «белорусской креветки» и польских яблок, предложив совместно бороться со структурами, занимающимися контрабандой в нарушение ответных санкций России («продовольственное эмбарго»). Он с оптимизмом оценил будущее Китайско-белорусского индустриального парка, строящегося под Минском (КБИП «Великий камень») и в который так и не удалось завлечь российских инвесторов, сообщив: «Мы рассчитываем на китайский, белорусский индустриальный парк, надеемся порядка 60−70 млн долларов привлечь уже в следующем году».

Председатель правительства Белоруссии сообщил также о своём восприятии настроений советских граждан, которые якобы не были информированы о том, что РФ стала правопреемницей СССР со всеми вытекающими из этого последствиями. В частности, он сказал: «Наверное, я ни для кого не открою большой секрет, если скажу, что СНГ вообще изначально подавляющим большинством населения Советского Союза воспринимался как правопреемник СССР, потом это назвали цивилизованным бракоразводным процессом, где бывшие союзные республики разошлись по национальным квартирам».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Александр Лукашенко в ходе переговоров с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой констатировал: за 2015 год во взаимной торговле «обвалились там процентов на 40», а в 2016 году «товарооборот с Россией сократился ещё на 10%». Лукашенко пожаловался на невыполнение интеграционных договорённостей, сообщив: Москва должна определиться с будущим интеграционных проектов, а Минск своё участие в них будет «оптимизировать».

Читайте также: Россия, Белоруссия и Казахстан унифицируют строительные стандарты