Одесса, Украина, 24 октября, 2016, 19:01 — ИА Регнум.



Константин Богаевский. Бакинские нефтяные промыслы. 1930-е

В нефтегавани Одесского порта 19 октября ошвартовался прибывший из порта Супса танкер ALHANI с 84,7 тыс тонн азербайджанской нефти, сообщает пресс-служба администрации Одесского морского порта.

«После откатки в береговые емкости одной из одесских нефтебаз, нефть будет отправляться железнодорожными цистернами на Мозырский НПЗ», — сказано в сообщении.

Там также напомнили, что транзитные поставки нефти в Белоруссию для нефтерайона Одесского порта не новы: «Так, в период 2010—2011 гг. через нефтегавань ГП «ОМТП» было переработано 1 455,1 тысячи тонн нефти венесуэльского и азербайджанского происхождения, в том числе 156,3 тысячи тонн азербайджанской нефти по схеме своп путем замещения венесуэльской нефти по контрактам между Белорусской нефтяной компанией, азербайджанской SOCAR и венесуэльской PDVSA».

Напомним, выступая 7 октября в Нацсобрании Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупки иранской нефти, увязав диверсификацию с «газовым спором» (правительство Белоруссии не признавало долг перед белорусской дочерней компанией «Газпрома»), отметив: «Нас решили наказать: раз вы нам не доплачиваете, мы вам сократим поставки нефти». Представители официального Тегерана с удивлением узнали о такой перспективе и отказались комментировать заявление Лукашенко. В свою очередь белорусские министерства и госконцерн «Белнефтехим» не выступили с опровержениями «первого лица».

Судя по контексту выступления Лукашенко 7 октября, загруженный иранской нефтью танкер уже шёл в Одессу с грузом для НПЗ в белорусском городе Мозырь. Осталось не понятным, когда и как иранские компании начнут переработку нефти на белорусских мощностях и какой именно проект строительства нефтепровода из Прибалтики имел ввиду Лукашенко.

Отметим, что ранее, в 2010—2011 годах также через Одесский порт в Белоруссию поставлялась «альтернативная» нефть, однако кризис 2011 года в Белоруссии чрезвычайно осложнил финансирование пропагандистских проектов с демонстрацией «нефтяной независимости» от России. Ещё ранее, в начале 90-х (до первых президентских выборов в Белоруссии) о строительстве альтернативного «Дружбе» нефтепровода заявляли оппоненты депутата Лукашенко из русофобствующего объединения «Белорусский народный фронт», лидер которого Зенон Позняк с авторскими правами на идею «балто-черноморского коллектора» в статусе политического беженца давно проживает в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году Совмин Белоруссии объявил об отказе от импорта «выгодной» нефти из Венесуэлы и Азербайджана. После этого госагитпроп Белоруссии надолго забыл об альтернативе Urals, за которую официальный Минск расплачивался даже после смерти Уго Чавеса. Недавно, 18 октября в Минске Александр Лукашенко в ходе переговоров с президентом Татарии Рустамом Миннихановым актуализировал тему сотрудничества в нефтегазовой сфере, попросив предоставить возможность добывать нефть в Татарии белоруской госкомпании «Белоруснефть», которая до этого провалила освоение крупного нефтепромысла в Иране и не проявляла склонности к приобретению прав на освоение российских недр на тех же формальных основаниях, что и другие зарубежные компании.

Отметим, что в 2016 году Белоруссия намерена приобрести в России 24 млн тонн нефти — почти в четыре раза больше, чем внутренние потребности республики. Основной объём поставляется «Транснефтью» по построенному ещё во времена СССР трубопроводу, что намного дешевле и удобнее, чем железнодорожным транспортом. При этом в 2016 году Белоруссия нарастила экспорт сырой нефти в Евросоюз.