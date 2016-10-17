Радио REGNUM: второй выпуск за 17 октября
Москва, 17 октября, 2016, 23:06 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия вводит в Алеппо гуманитарную паузу;
- Битва за Мосул: поддержка США, реакция ООН и Международного комитета спасения. Почему Эрдоган напомнил Штатам про Хусейна, а Ираку про общую историю?
- На Украине предложили отказаться от русского языка в аэропортах, а также ввели новые антироссийские санкции;
- «Гонщики» на Gelandewagen приговорены к обязательным работам. Прокурор заявил, что обжалует вердикт суда.